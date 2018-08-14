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Türk lirasına destek kampanyası

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 17:09 | Son Güncelleme

İzmir ve Manisa'da sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın döviz ve altını Türk lirasına çevirme çağrısına destek verdi

İZMİR/MANİSA (AA) - Döviz kurlarındaki hareketlilik sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına destek veren İzmir ve Manisa'daki vatandaşlar, döviz ve altın bozdurdu.

Ege Karadenizli Sanayici ve İşadamları Derneği (EGE KARSİAD) üyesi bir grup, Karşıyaka ilçesindeki bir kuyumcuda bir araya geldi.

Ellerindeki döviz ve altınları Türk lirasına çeviren dernek üyeleri adına açıklama yapan dernek başkanı Temel Yıldırım, ABD'nin Türkiye üzerindeki ekonomik yaptırımlarına vatandaş olarak tepkilerini dile getirmek istediklerini bildirdi.

Yıldırım "Düne kadar müttefik bildiğimiz terör sevici sömürgeci devlet, bize köleliği dayatıyor. 'Ya benim emrimde hareket edeceksiniz, istediklerimi yapacaksınız ya da size yaşama hakkı tanımam' diyor. Okyanus ötesinden dünyayı yönetme, haraca bağlama sevdasındaki uluslararası gangstere taviz vermeyeceğiz." dedi.

Her koşulda ve durumda, kimin yönettiğine bakmaksızın devletin yanında olmak gerektiğini anlatan Yıldırım, bu spekülatif atağa karşı morallerinin her zamankinden yüksek olduğunu kaydetti.

İzmir Balkan Dernekleri Federasyonu da açıklama yaparak döviz üzerinden Türkiye'yi yıpratma ve ekonomik olarak zor durumda bırakma çabalarını kınadıklarını bildirdi.

- Emeklilik için biriktirdiği dövizi bozdurdu

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde de Safiye Turan (64) isimli vatandaş, bir bankanın şubesine giderek 3 bin 500 dolar bozdurdu.

Banka önünde gazetecilere açıklama yapan Turan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı üzerine emeklilik borçlanması için biriktirdiği dövizi Türk lirasına çevirdiğini söyledi.

AK Parti Turgutlu ilçe teşkilatında Safiye Turan'ı ağırlayan İlçe Başkanı Kazım Dilek de kendisine duyarlı davranışından dolayı teşekkür etti.

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