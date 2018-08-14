Türk lirasına destek kampanyası

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir güzellik merkezi sahibi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına destek vererek döviz bozduranlara ücretsiz hizmet veriyor.

Başkan Erdoğan'ın çağrısı üzerine başlatılan kampanyaya Erbaa ilçesindeki bir güzellik merkezi sahibi de katıldı.

İlçede yaklaşık 8 yıldır faaliyet gösteren güzellik merkezi sahibi Hülya Altuncu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son zamanlarda Türkiye'de oluşturulmaya çalışılan yapay döviz krizi bulunduğunu söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşamanın bedeli olduğunu millet olarak bildiklerini dile getiren Altuncu, "Emperyalistler bizi başka milletler ile karıştırmasın. En son 15 Temmuz'da oynanan oyunların farkındaydık. Nasıl bunu atlattıysak, şu anda yapılanların da yine farkındayız. Millet olarak inşallah bunu da atlatacağız." dedi.

Saflarını bayraklarından yana koyup döviz bozdurup dik duruş sergilemek zorunda olduklarını vurgulayan Altuncu, şöyle konuştu:

"Biz de 'Dolarını bozdur, ülkene sahip çık' kampanyası başlattık. 500 Amerikan dolarını bozdurup dekontunu getirene 100 lira değerindeki işlemleri ücretsiz sunuyoruz. Kampanyamız 1 ay devam edecek. Amacımız milli birlik ve beraberliği sağlamak."

