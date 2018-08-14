Türk lirasına destek kampanyası

Son günlerde Türk lirasına yapılan spekülatif atak üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına destek veren Konya’da bir grup, döviz ve altınlarını bozdurdu.

Ellerindeki döviz ve altınları Türk lirasına çevirenler, döviz büroları önünde kuyruk oluşturdu. Vatandaşlar, ABD'nin Türkiye üzerindeki ekonomik yaptırımlarına tepkilerini dile getirmek için ellerindeki dövizleri bozdurmaya geldiklerini dile getirdi.

Bu ülkenin bir evladı olarak bin dolarını bozdurduğunu belirten Recep Yeterli, ‘’Devletimiz hep bizim yanımızdaydı. Biz de devletimizin, ülkemizin yanında olmak zorundayız. Üzerimize düşeni bugün yerine getirmeye çalışıyoruz.’’ diye konuştu.

