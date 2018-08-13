Türk lirasına esnaf desteği

Samsun'un Kavak ilçesinde esnaf, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına destek vererek dolar bozduran vatandaşlara ücretsiz hizmet sunuyor.

Şehir esnafı, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "yastık altındaki döviz ve altınlarınızı çıkarın" çağrısı üzerine harekete geçti.

İlçedeki bir otobüs firması 200 dolar bozdurup makbuzunu getirene ücretsiz seyahat hizmeti veriyor. İlçede faaliyet gösteren berber ve kuaförler 100 dolar bozduran vatandaşı ücretsiz tıraş ederken restoran işletmecileri ise 100 doları bozdurup makbuzunu gösterenlerden ücret almıyor.

Vatandaşlara Türk lirasına sahip çıkma çağrısı yapan işletme sahibi Bülent Yüksel, Türkiye'nin geleceğinin söz konusu olduğunu ifade etti.

Yüksel, "Her şeyi devletten, yönetimden beklemek doğru değil. Bizlerin de esnaf olarak, halk olarak destek vermemiz gerekir. Bizim Türkiye'den başka memleketimiz yok. Parasız olur ama vatansız olunmaz. Tüm esnaf ve vatandaşlar olarak ABD'nin oyununu bozarak memleketimize sahip çıkmalıyız." diye konuştu.

