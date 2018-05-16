Türk-Macar dostluğunun simgesi: Rakoczi Müzesi

TEKİRDAĞ (AA) - Osmanlı'ya sığınan Macar prensinin Tekirdağ'da güvenle yaşadığı ev, Osmanlı'nın güven ve misafirperverliğinin sembolü olarak günümüzde müze olarak korunuyor.
Macaristan'ı işgal eden Avusturya'ya karşı Macar ayaklanmasının lideri II. Frenc Rakoczi, beklenen yardımların gelmemesi üzerine başarılı olamadı. Başarısızlığı nedeniyle ülkesinden ayrılmak zorunda kalan Rakoczi bir süre, önce Polonya, daha sonra Fransa'da yaşadı.
Rakoczi, 1735 yılından ölümüne dek Tekirdağ'daki evde güvenle ikamet etti.
Müzeye dönüştürülen Barbaros Caddesi'ndeki evi, çok sayıda Macar ziyaret ediyor.
Rakoczi Müzesi Müdürü Ali Kabul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Macar turistlerin Türkiye'ye geliş amaçlarından en önemlisinin Rakoczi Müzesi'ni ziyaret etmek olduğunu söyledi.
Kabul, Rakoczi Müzesi'nin Macar-Türk ilişkilerinin ana damarından olduğunu ifade ederek, "Müzede 2 tane orjinal obje bulunmaktadır. Alaturka Türk tuvaleti, su kuyusu ve mutfakta bulunan güğüm o günlerden kaldı. Diğer ürünler o günkü eşyaların taklitleri. Rakoczi Müzesi Türkiye ve Macaristan arasında gönül köprüsü haline geldi. Biz de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce buradaki ziyaretçilere olsun veya ilgili kişilere Macar kültürü, Macarlar hakkında, Macaristan hakkında bilgi vermeye çalışıyoruz." dedi.
Macar turistler için ayrı bir öneme sahip olan müzeyi, her yıl çok sayıda turistin ziyaret ettiğini dile getiren Kabul, "Müzeye ilgi fazla. Özellikle Macar turistler müzeye yoğun ilgi gösteriyor. Rakoczi Macar tarihinin yetiştirdiği en büyük değerlerden biridir. Türk Macar dostluğunun en büyük simgelerinden biridir. Macarların Tekirdağ'a gelmelerindeki etken yüzde 99 Rakoczi Müzesi'ni gezmek. Yıllık yaklaşık 2 bin civarında ziyaretçimiz var. Bunların yarısı Macar ziyaretçiler." diye konuştu.
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