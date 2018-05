Merkezde her yaş grubuna eğitim verdiklerini ve hikayeler anlattıklarını söyleyen Azazi, "Hikaye anlatıcılığının Türkiye'de eskiden olduğu gibi eğitim, sosyal yaşam ve kültür içinde hak ettiği değeri bulması, her insanın kalbine masallar aracılığıyla dokunmak en büyük amacımız." dedi. Azazi, bu amaçla hem yetişkin hem de çocuk masal anlatıcıları yetiştirdiklerini, öğretmenlere ve yöneticilere eğitimler verdiklerini vurguladı.

"Bu yüzden sanat eğitimi olarak 2 yıl süren ve profesyonel anlatıcılar yetiştirdiğimiz uluslararası sertifika programımız var. Ayrıca sadece öğretmenlere yönelik bir eğitim programımız var. Masalların eğitimin ve eğitim kurumlarının vazgeçilmez bir parçası olması için elimizden geldiğince çalışıyoruz. Yaşam koçları ve atölye kolaylaştırıcıları için de bir sertifika programı açtık. Bunun dışında her meslekten herkese açık kısa süreli eğitimlerimiz de mevcut. Ayrıca hem ülkemizde hem de yurt dışında üniversiteler, vakıflar, belediyeler, şirketler, dernekler gibi birçok kurum ile işbirliği yaparak hikaye anlatma sanatı alanında çalışmalar yürütüyoruz.

- 88 yaşındaki dededen göz yaşartan övgü

Mesleğini icra ederken yaşadığı bir olayı da anlatan Azazi, Çanakkale Masalcılar Buluşması kapsamında bir yaşlılar evinde masal anlattığını, etkinliğin bitmesinin ardından bir amcanın gelip elini tutarak "Kızım, ben ilk masalımı 8 yaşındayken dinlemiştim. Şimdi 88 yaşındayım. Sen masalınla beni 8 yaşıma geri götürdün. Sağ ol." dediğini aktardı.

Azazi, "Ne kadar güzel bir iş yaptığımı idrak ettiğim anlardan biridir bu. Böyle anları çocuklarla ve yetişkinlerle de yaşıyorum. Bu da beni işime daha çok bağlıyor." diye konuştu.

- "Kadim masallar her yerde ilgi görüyor"

Gittikleri her yerde çok ilgi gördüklerini kaydeden Azazi, bunun yaşanılan dönemin dinamikleriyle alakalı olduğunu düşündüklerini belirtti. Azazi, "Aklın egemenliğinde kurulmuş bu dünyada hayallerimizi yitirmeye başladığımız bir zamandayız. Masal aklın sınırlayıcı, belirleyici, katı kurallarını gevşetip, bizi her şeyin mümkün olabildiği hayal alemine götürüyor. Tüm insanlık olarak buna çok ihtiyacımız olan bir dönemde yaşıyoruz. Bu yüzden masal anlatıcılığı ve geçmiş zamanın bilgelikleri olan kadim masallar her yerde ilgi görüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de yaptıkları eğitimleri meslektaşlarının da kendi ülkelerinde yaptıklarını anlatan Azazi, hikaye anlatıcılığının yeniden bir meslek olarak kabul görmeye başladığını ifade etti.