Türk Matematik Milli Takımı'nın olimpiyat başarısı

İZMİR (AA) - Yaşar Üniversitesi Matematik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Refail Alizade'nin liderliğini yürüttüğü Türk Matematik Milli Takımı'nın, İtalya'da düzenlenen 5. Akdeniz Gençlik Matematik Olimpiyatı'nda bronz madalya kazandığı bildirildi.

Yaşar Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, TÜBİTAK tarafından Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) bünyesinde yürütülen Uluslararası Bilim Olimpiyatları programı kapsamında, milli takımlara yetiştirilen genç bilim insanları uluslararası yarışmalara katılıyor.

İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen olimpiyatlarda Türk Milli Takımı liderliğini Yaşar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Refail Alizade üstlendi.

Olimpiyatta Türkiye'yi temsilen İzmir Buca İnci Özer Tırnaklı Fen Lisesinden İrem Nur Çevikcan, İstanbul Lisesinden İlker Can Çiçek ve Mehmed Selahaddin Şentop ile İstanbul Özel Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesinden Aybeniz Yağmur Temirtaş'ın yer aldığı takım yarıştı.

Lise öğrencisi genç matematikçilerin ter döktüğü olimpiyata 17 ülkeden 68 genç katıldı.

İtalya'nın birinci, Fransa'nın ikinci sırayı aldığı olimpiyatta Türk takımı, üçüncü olarak bronz madalya elde etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Refail Alizade, ilk kez katılım sağladıkları olimpiyatta başarı kazanmanın gururunu yaşadıklarını vurguladı.

Alizade, olimpiyat kapsamında düzenlenen sempozyumda da bir bildiri sunarak matematik eğitimi hakkında bilgi verdiğini aktardı.

