Türk Metal Sendikası Başkanlar Kurulu:

Türk Metal Sendikası Başkanlar Kurulunca, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) grup toplu iş sözleşmesiyle ilgili, "Üyelerimiz için artık bıçak kemiğe dayanmıştır. Bu nedenle metal işçilerinden aldığı güçle mücadeleye devam etmekte kararlıyız. Sendikamız sosyal diyalog kapısını açık bırakmak kaydıyla eylemlerine devam edecek, bu konudaki kararlılığını ortaya koyacaktır." açıklaması yapıldı.

Türk Metal Sendikasından yapılan yazılı açıklamaya göre, sendikanın Başkanlar Kurulu, MESS grup toplu iş sözleşmesi gündemiyle bugün Ankara'da toplandı.

Toplantının ardından hazırlan sonuç bildirgesinde, MESS'in kırmızı çizgiler ilan eden yaklaşımının bir yandan ülkedeki huzur ve istikrarı, diğer yandan da metal sektöründeki çalışma barışını açıkça tehdit ettiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Türk Metal Sendikası ve temsil ettiği üyeleri, ülkemizin huzurunu ve istikrarını, çalışma barışı ve endüstriyel ilişkiler dengesini her zaman göz önünde tutmuş, bugüne kadar ülkemiz ve iş yerlerimiz için her türlü fedakarlığı yapmıştır. Ancak üyelerimiz için artık bıçak kemiğe dayanmıştır. Bu nedenle metal işçilerinden aldığı güçle mücadeleye devam etmekte kararlıyız. Sendikamız sosyal diyalog kapısını açık bırakmak kaydıyla eylemlerine devam edecek, bu konudaki kararlılığını ortaya koyacaktır."