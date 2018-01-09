HABER

Türk Metal Sendikası Başkanlar Kurulu:

GÜNCEL HABERLERİ | 09.01.2018 15:21 | Son Güncelleme 18 dakika önce

- "(MESS grup toplu iş sözleşmesi) Üyelerimiz için artık bıçak kemiğe dayanmıştır. Bu nedenle metal işçilerinden aldığı güçle mücadeleye devam etmekte kararlıyız. Sendikamız sosyal diyalog kapısını açık bırakmak kaydıyla eylemlerine devam edecek, bu konudaki kararlılığını ortaya koyacaktır" - "Eylemlerden sonuç alınamaması halinde, süreç alınacak grev kararıyla devam edecektir. Üyelerimizin hak ve çıkarlarını koruyacak, onlara insan onuruna yaraşır bir yaşam sunacak toplu iş sözleşmesinin bir an

Türk Metal Sendikası Başkanlar Kurulunca, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) grup toplu iş sözleşmesiyle ilgili, "Üyelerimiz için artık bıçak kemiğe dayanmıştır. Bu nedenle metal işçilerinden aldığı güçle mücadeleye devam etmekte kararlıyız. Sendikamız sosyal diyalog kapısını açık bırakmak kaydıyla eylemlerine devam edecek, bu konudaki kararlılığını ortaya koyacaktır." açıklaması yapıldı.

Türk Metal Sendikasından yapılan yazılı açıklamaya göre, sendikanın Başkanlar Kurulu, MESS grup toplu iş sözleşmesi gündemiyle bugün Ankara'da toplandı.

Toplantının ardından hazırlan sonuç bildirgesinde, MESS'in kırmızı çizgiler ilan eden yaklaşımının bir yandan ülkedeki huzur ve istikrarı, diğer yandan da metal sektöründeki çalışma barışını açıkça tehdit ettiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Türk Metal Sendikası ve temsil ettiği üyeleri, ülkemizin huzurunu ve istikrarını, çalışma barışı ve endüstriyel ilişkiler dengesini her zaman göz önünde tutmuş, bugüne kadar ülkemiz ve iş yerlerimiz için her türlü fedakarlığı yapmıştır. Ancak üyelerimiz için artık bıçak kemiğe dayanmıştır. Bu nedenle metal işçilerinden aldığı güçle mücadeleye devam etmekte kararlıyız. Sendikamız sosyal diyalog kapısını açık bırakmak kaydıyla eylemlerine devam edecek, bu konudaki kararlılığını ortaya koyacaktır."

Sendikanın bugüne kadar sürdürdüğü direniş ve eylemleri iş yerlerinde ve kent meydanlarında artırarak sürdüreceğinin vurgulandığı bildirgede, "Bu amaçla, önümüzdeki süreçte, iş yerlerimizin bulunduğu kentlerde, meydanlarda kitlesel basın açıklamaları yapılacak, halkımızın metal emekçilerinin bu kutsal mücadelesine desteği sağlanacaktır. Eylemlerden sonuç alınamaması halinde, süreç alınacak grev kararıyla devam edecektir. Üyelerimizin hak ve çıkarlarını koruyacak, onlara insan onuruna yaraşır bir yaşam sunacak toplu iş sözleşmesinin bir an önce masa başında bitirilmesini amaçlıyoruz." değerlendirmesi yapıldı.

- "MESS'i bir kez daha masaya çağırıyoruz"

Bildirgede, Türk Metal Sendikasının en iyi sözleşmenin, masa başında uzlaşmayla biten sözleşme olduğunu düşüncesinde olduğuna işaret edilerek şunlar kaydedildi:

"MESS'i bu sözleşme görüşmelerinde bir kez daha masaya çağırıyoruz. Başkanlar Kurulumuz, üyelerinin sendikamıza emanet ettiği alın terlerini korumaya, emeğin hak ve özgürlüklerinden ve çalışma yaşamında adaletten taviz vermemeye ve daha önce açıkladığı gibi bu sözleşmeyi yüzyılın sözleşmesi olarak imzalamaya kararlıdır. Başkanlar Kurulu olarak bir kez daha yineliyoruz, ülkemizin son derece hassas bir dönemden geçtiği, devletimiz uluslararası alanda birçok baskının altında kaldığı, ülkemizin terör tehdidi yaşadığı bir dönemde, büyük kentlerimizde ve iş yerlerimizde yaşanacak sorunlardan sendikamız sorumlu olmayacaktır."

(AA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Can Ataklı yazdı: Soylu, operasyonları görevde kalabilmek için mi yapıyor?

Can Ataklı yazdı: Soylu, operasyonları görevde kalabilmek için mi yapıyor?

Sütyen takmayı sevmeyen ünlüler

Sütyen takmayı sevmeyen ünlüler

Küçük çocuktan annesinin yatağına şoke eden not

Küçük çocuktan annesinin yatağına şoke eden not

Başakşehir Arda Turan için kesenin ağzını açtı

Başakşehir Arda Turan için kesenin ağzını açtı

Dünyanın en yakışıklı erkekleri listesinde 3 Türk var!

Dünyanın en yakışıklı erkekleri listesinde 3 Türk var!

Hande Fırat'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Boğaziçi Üniversitesi' eleştirisi

Hande Fırat'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Boğaziçi Üniversitesi' eleştirisi

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yüzbaşı Burak Akın neden teslim olduğunu itiraf etti! 'Yakalanacağımı anlayınca...'

Yüzbaşı Burak Akın neden teslim olduğunu itiraf etti! 'Yakalanacağımı anlayınca...'

Son dakika! Bahçeli'den Erdoğan'ın davetine yanıt! İşte görüşme tarihi

Son dakika! Bahçeli'den Erdoğan'ın davetine yanıt! İşte görüşme tarihi

Doğu'da Sibirya soğukları

Doğu'da Sibirya soğukları

Yat limanını eriyen taşlardan yaptılar!

Yat limanını eriyen taşlardan yaptılar!

Son dakika! TEM'de korkunç kaza: İstanbul yönü trafiğe kapandı

Son dakika! TEM'de korkunç kaza: İstanbul yönü trafiğe kapandı

Çavuşoğlu'ndan son dakika İdlib açıklaması

Çavuşoğlu'ndan son dakika İdlib açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.