Türk Metal Sendikası Emek Dostları Ödül Töreni

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Taşeronda çok kapsamlı bir süreci geride bıraktık. Bilgi kirliliklerinin yaratıldığı, bazı algı operasyonlarının yaşandığı bir dönemdi. Ama yüzümüzün akıyla inşallah pazartesi itibarıyla sonuçlandırmış olacağız." dedi.

Sarıeroğlu, Türk Metal Sendikasınca düzenlenen "Emek Dostları Ödül Töreni"nde yaptığı konuşmada, Türk Metal'in toplu sözleşmesinin hayırlı olmasını dileyerek, "Sendikal tarihe, çalışma hayatı tarihine hem kazanımlarıyla hem elde edilen mali ve sosyal haklarıyla geçmiş bir sözleşmedir. Amacımız, temennimiz tüm çalışanlarımızın hayat standartlarını daha da artırmak. Bu anlamda çalışmalarımızı devam ettiriyoruz." diye konuştu.

Büyüme oranlarının dün açıklandığını ve bunun Türkiye açısından gurur verici olduğunu belirten Sarıeroğlu, OECD ülkeleri içinde İrlanda'dan sonra en çok büyüyen ülke konuma gelindiğini ifade etti.

AB ülkeleri, G20 ülkeleri içerisinde Türkiye'nin büyümede lider konumunu koruduğunu belirten Sarıeroğlu, gelecek dönemde de sürdürülebilir, kapsayıcı, dengeli şekilde büyüme performansını artırmak için işçiler, işverenler ve 81 milyon vatandaşla kararlı adımlara yollarına devam edeceklerini söyledi.