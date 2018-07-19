Türk Meteorit Çalışma Grubu oluşturuldu

Alt çalışma grupları oluşturulmaya başladığını aktaran Yeşiltaş, "Bu alt çalışma gruplarının meteoritler üzerindeki bilimsel hedefleri ve yapacağı çalışmalar tartışılmıştır. Bir koordinasyon kuruluna sahip olan Türk Meteorit Çalışma Grubu, meteoritler alanında bilimsel araştırma yapmış, yapan veya yapacak olan herkesin katılımına açıktır. Grubun etkinliklerinden, yurt içi ve yurt dışı bilimsel araştırma olanaklarından, finansal destek çağrılarından haberdar olabilmek için http://meteoritcalismagrubu.org/ sitesinden e-posta adresinizle kayıt olmanız yeterli olacaktır." şeklinde konuştu.

Türkiye'deki meteorit çalışmalarının 1940'lı yıllarda Prof. Dr. Nadir Doğan ile başladığını anımsatan Yeşiltal, 1955 sonrasında ise Prof. Dr. Abdullah Kızılırmak'ın Türkiye'ye düşen bazı meteoritlerin toplanması ve bir bölümünün bilimsel olarak incelenmesi çalışmaları ile devam ettiğini kaydetti.

Meteorit çalışmalarının önemine değinen Yeşiltaş, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"1989 ve sonraki yıllarda meteoritler üzerinde çalışmalar yapan Prof. Dr. Mehmet Emin Özel, bu çalışmalarına Prof. Dr. Osman Demircan, Prof. Dr.Edwin Budding ile 2007 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi bünyesinde kurulan bir araştırma grubu ile devam etmiştir. Türkiye'de meteorit çalışmaları geçmişte böyle şekillenirken, sonraki yıllarda ise birkaç bilimsel makalenin dışında bu alanda bilimsel üretkenliğin asgari düzeyde kaldığı söylenebilir. 2014-2017 yılları arasında ise Doç. Dr. Ozan Ünsalan tarafından yürütülen bir proje ile Türkiye meteor takip ağı kurulmuştur. Dr. Ünsalan ayrıca 2015 yılında Bingöl'e bağlı Sarıçiçek köyüne düşen meteoritlerinden temin ederek üzerinde ilk bilimsel araştırmaların yapılmasını sağlamıştır. Bazı meteorit örneklerini hali hazırda bulunduran Meteorit Çalışma Grubu, ülkemizdeki araştırmacılara bunları ödünç vererek bilimsel çalışmalara katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Grubun hedefleri arasında meteoritler üzerinde araştırma yapacak bilim insanlarının yetişmesine katkıda bulunma, bilimsel araştırmalar için mevcut örneklere ek olarak yeni meteorit örnekleri tedarik etme ve bu örnekleri araştırma yapmak isteyen bilim insanlarına ulaştırarak alanda üretkenliği arttırmak yer almaktadır. "

