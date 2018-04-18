Türk milletvekilleri Kenya Parlamentosunda

İki ülke arasındaki ilişkilerin ele alındığı toplantıya TBMM Parlamenterler Spor Kulubü Başkan Yardımcısı olarak heyetin başında yer alan eski AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Zekeriya Aslan, Türkiye'nin Nairobi Büyükelçisi Ahmet Cemil Miroğlu, Kenya-Türkiye Parlamenter Dostluk Grubu Başkanı Milletvekili Adan Keynan ile çok sayıda Kenyalı milletvekili eşlik etti.

Türk milletvekilleri oturumun ardından Kenya-Türkiye Parlamenter Dostluk Grubu Başkanı Milletvekili Adan Keynan ve beraberindeki diğer milletvekilleri ile özel bir toplantı gerçekleştirdi.

Pazar gününden bu yana Kenya'da bulunan TBMM Parlamenterler Futbol Takımı'nda yer alan 20 milletvekili, başkent Nairobi'deki Kenya Parlamentosuna yaptıkları ziyarette ana oturuma katılarak burada Kenya Meclis Başkanınca tek tek isimleri okunarak selamlandı.

Aslan, Fetullahçı Terör Örgütünce (FETÖ) 15 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye'de gerçekleştiren darbe girişimi hakkında milletvekillerine bilgi verdi.

FETÖ'nün bütün ülkelerde ciddi tehdit oluşturduğunu anlatan Aslan, "Öyle bir örgüt ki sinsice devletin içine damarlarına giriyor, vakti zamanı geldiğinde kendi emellerine ulaşmak için bu tür girişimlerde bulunuyor." dedi.

- "Umuyoruz ki FETÖ en kısa zamanda Kenya'dan çıkarılır"

Aslan, Kenya'daki FETÖ okullarının kapatılmasını ve bu konuda Türkiye'ye destek olunmasını isteyerek, "Bize göre terör mensubu yetiştiren bu okulların ciddiyetle ele alınmasını istiyoruz. Kenya'daki dostlarımızın bu alanda bize gösterdikleri destek için teşekkür ediyoruz. Tahmin ediyor ve umuyoruz ki FETÖ en kısa zamanda Kenya'dan çıkarılır." diye konuştu.

Darbe girişimi olduğunda Türkiye'yi ilk arayan liderler arasında Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta'nın olduğunu hatırlatan Aslan, Kenya hükümetinin desteğinden memnun olduklarını bunu daha da sağlamlaştırmak istediklerini kaydetti.