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Türk Milli Takımı eski oyuncularından Irak futboluna destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2018 18:35 | Son Güncelleme

Türk Milli Takımı eski oyuncularından Irak futboluna destek

BAĞDAT (AA) - Eski A Milli Futbol Takımı oyuncularından bir grup, FIFA tarafından Bağdat'a uygulanan maç yasağının kaldırılmasına destek için Irak Milli Takımı eski oyuncularıyla bu akşam dostluk maçı düzenleyecek.

Konuyla ilgili AA muhabirine konuşan Irak Gençlik ve Spor Bakanı Abdulkerim Abtan, "Eski Türk milli takımı oyuncularının Bağdat’a gelerek, yasağın kaldırılmasına destek vermesi bizi mutlu etti. Kendilerine özel teşekkür ediyorum." dedi.

FIFA’nın Basra, Erbil ve Kerbela’dan yasağı kaldırdığını anımsatan Abtan, bu yasağın Bağdat için halen geçerli olduğunu söyledi.

Bağdat’a destek için gelen ilk takımın Türk takımı olduğunu ifade eden Abtan, "Arap takımları da gelecek ancak Türkiye’nin ilk olmasını istedik ve bundan da gayet mutlu olduk." diye konuştu.

Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Türkiye’nin Irak’a siyasi ve ekonomik desteğinin yanı sıra spor alanındaki desteğinin de süreceğini belirterek, "Iraklılar sporu çok seviyorlar ve kadınları özellikle bu alana dahil etmeye çalışıyorlar. Eski milli takım futbolcularımız FIFA tarafından Bağdat’a uygulanan yasağının kaldırılmasına destek için buradalar. Türkiye, ilk defa Bağdat’ta stadyumda maç oynayacak. Bu, çok somut bir destek." değerlendirmesine bulundu.

A Milli Futbol Takımı ve Galatasaray'ın eski kaptanlarından Bülent Korkmaz da yasağın kaldırılmasını istediklerini söyleyerek, "Irak takımıyla dostluk maçı yapacağız. Burada uluslararası futbolun oynandığını göstermek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bağdat Uluslararası Şaab Stadyumu'ndaki dostluk maçı bu akşam TSİ 20.00'de başlayacak.

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Dostluk Maçı ırak Türkiye

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