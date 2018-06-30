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Türk mimara uluslararası tasarım ödülü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2018 14:06 | Son Güncelleme

Uluslararası A' Tasarım Ödülü'nü, gençler ve ailelerine yönelik otel projesiyle Türk mimar Cüneyt Darı aldı

Uluslararası A' Tasarım Ödülü'ne Türk mimar Cüneyt Darı layık görüldü.

İtalya'da düzenlenen Uluslararası A' Tasarım Yarışması'nda, mimar Darı, "Mimari, İnşaat ve Yapı Tasarımı" kategorisinde, Antalya Belek'te inşa edilecek "Selectum Dreams Hotel" projesi ile ödül aldı.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Darı, ödüle layık görülen projesinde çocukların aileleriyle kaliteli zaman geçirebilmelerini hedeflediklerini söyledi.

Darı, projeyi dünyanın birçok yerini kapsamlı şekilde gezerek oluşturduklarını anlattı. Projenin üç ana temadan meydana geldiğini belirten Darı, ilk temanın yetişkinlere, ikincisinin çocuklara, üçüncü temanın ise 15-18 yaş arasındaki gençler ve ailelerine yönelik olduğunu kaydetti.

Darı, otelde sunacakları çeşitli eğitim programları ile gençlerin öz güvenlerini artırmayı hedeflediklerini vurguladı.

Gençlerin otelde İspanyolca dersi, su balesi gibi çeşitli eğitimlere katılabileceğini kaydeden Darı, "Her hafta davet edilecek bir yazar, bir hafta boyunca orada konaklayacak ve gençlerle bir araya gelecek. Opera sanatçıları gençleri de dahil ederek bir hafta boyunca konser verecek. Amaç çocuklara öz güven sağlamak." dedi.

Darı, bu gibi programlarla gençleri ve ailelerini sosyalleştirerek gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak istediklerini vurguladı.

Projenin klasik otel konseptinden farklı olduğuna işaret eden Darı, tamamen ekolojik yapıya öncelik vermeye çalıştıklarını ve çevreci bir proje tasarladıklarını aktardı.

Darı, "Bu proje her şeyiyle organik bir yapıya hakim. Mutfak tamamen açık, yemeklerinizi görerek yiyorsunuz." dedi.

Dünya çapında düzenlenen ve birçok ülkeden tasarımcının katıldığı bir yarışmada ödül almaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Darı, projelerinin dünyada tek olduğuna dikkati çekti.

Darı, başarılarının sırrının bugüne kadar birçok projeye imza atan güçlü ve genç bir ekiple çalışmak olduğunu sözlerine ekledi.

Farklı ülke ve yaratıcı disiplinlerdeki en iyi tasarım çalışmalarının tanınması için organize edilen A' Tasarım Ödülleri ve Yarışması, tüm ülke ve endüstri alanlarındaki en iyi tasarımları öne çıkararak iyi tasarım uygulamaları ve disiplinleri için farkındalık yaratmayı hedefliyor.

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Cüneyt Darı Uluslararası A' Tasarım Ödülleri ve Yarışması

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