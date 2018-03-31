Türk mutfağını İspanya’ya taşıdılar

Türkiye Sınır Tanımayan Şefler Derneği, 60 ülkenin katılımıyla İspanya’nın San Sebastian şehrinde düzenlenen kutlamalara katılarak Türk mutfağını başarıyla tanıttılar.

ARAGELA Türkiye Direktörü Şef Ahmet Çetin, ARAGELA Uluslar arası Halkla İlişkiler Direktörü Şef Berna Donmazer, Şef Adnan Şentürk ve Milaslı genç Şef Yağız Mat, geçtiğimiz 22-25 Mart tarihleri arasında İspanya’da 35. Yıl Kutlamaları’na düzenlenen “World Summit of Tourism and Gastronomy” etkinliğine katıldılar.

Kutlama organizasyonunda yemek şovları ve eğitimler veren, başarılı çalışmalara imza atan Türk şefler, etkinlik süresinde zengin Türk mutfağını tanıttılar. Kutlamalar çerçevesinde, farklı ülke mutfaklarıyla ilgili deneyimlerde bulunan Türk şeflere, organizasyon sonunda diploma ve teşekkür belgeleri takdim edildi.

İspanya halkına ve organizasyonda emeği geçenlere teşekkür eden ARAGELA Türkiye Sınır Tanımayan Şefler Derneği Başkanı Şef Ahmet Çetin, “Zengin Türk mutfağımızı, Muğla yöremizin zeytinyağlı yemeklerini uluslar arası arenada tanıtmak için düzenli olarak festivallere, organizasyonlara katılıyoruz. Dünya mutfağına baktığınızda Türk mutfağımızın oldukça zengin olduğunu görürsünüz. Bizim eksik olduğumuz yer mutfağımız, yemek kültürümüz değil, tanıtım noktasıdır. Bu nedenle sınır tanımayan şefler olarak 22-25 Mart 2018 tarihleri arasında İspanya’nın San Sebastian şehrinde düzenlenen 35. Yıl Kutlamaları’na katıldık. 60 ülkenin katıldığı bu organizasyonda; şeflerimiz Adnan Şentürk, Berna Donmazer, Yağız Mat ile birlikte Türk mutfağımızı tanıttık. Gerçekten çok verimli geçen bir organizasyon oldu. Ülkemizin mutfağına olan ilgi, bizlerin göğsünü kabarttı ve çok mutlu olduk.” dedi.

Muğla yöresinin, Milas’ın, Bodrum’un zeytinyağı, ot ağırlıklı yemek kültürünün kayıt altına alınması için çeşitli çalışmalarının olduğunu ifade eden Şef Çetin, “Gastro turizmi açısından günümüzde özgün yemek kültürüne olan ilgi günden güne artıyor. Bu bağlamda yerel lezzetlerimizi koruyarak, geliştirerek yurtdışında tanıtmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.