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"Türk müziğinin yolundan gittim"

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 13:57 | Son Güncelleme

Perküsyon ve ud sanatçısı Yinon Muallem: - "Ben Türk müziğinin yolundan gittim. Benim bestelerim Türk müziği enstalasyonu oluyor. Mesela hicaz makamında Türkler gibi çalıyorum" - "Birlikte oturup, müzik yapmak her şeyden daha güzel. Bazen müzisyenler ego yüzünden anlaşamıyorlar. Amacımız sadece albüm yapmak, konserler vermek değil"

İSTANBUL (AA) - AİŞE HÜMEYRA BULOVALI - Dünyanın pek çok yerinde konser veren ve eserlerini 9 albümde müzikseverlerle buluşturan müzisyen Yinon Muallem, Türk müziği ile Arap müziği arasında birçok fark olduğu değerlendirmesinde bulunarak, "Ben Türk müziğinin yolundan gittim. Benim bestelerim Türk müziği enstalasyonu oluyor. Mesela hicaz makamında Türkler gibi çalıyorum." dedi.

Irak kökenli anne ve babanın çocuğu olarak İsrail'de dünyaya gelen perküsyon ve ud sanatçısı Muallem, Latin perküsyonları çalarak başladığı müzikal kariyerini uzun yıllardır İstanbul'da sürdürüyor.

Muallem, darbuka, tef, bendir, zarb, kanjira, gatham gibi çalgılarla birlikte geliştirdiği kendine özgü üslubunu eserlerine yansıtıyor.

- "Türk müziğine hayran kaldım"

"Ta Ki Dum" isimli son albümünü geçen ay müzikseverlerle buluşturan Muallem, müzikal kariyerini ve yeni projelerini AA muhabirine anlattı.

Yinon Muallem, İstanbul'a ilk kez 2000 yılında turistik gezi amacıyla geldiğini ve ziyaretinde Türk müziğine hayran kaldığını söyledi.

Muallem, Türkiye'nin ünlü udilerinden Yurdal Tokcan'dan eğitim almak için daha sonra tekrar İstanbul'a geldiğini ve bu sırada birçok müzisyenle iletişim kurduğunu dile getirdi.

Birkaç ay kalma düşüncesiyle geldiği İstanbul'dan kopamadığını aktaran Muallem, kısa sürede Türkçe öğrendiğini ve bir Türkle evlenip aile kurduğunu ifade etti.

İstanbul'un sokaklarındaki seslerin yanı sıra sufi, roman ve halk müziğinden çok etkilendiğini kaydeden Muallem, eserlerini oluştururken Doğu ile Batı'nın farklı müzik türleri ve ünlü sanatçılarından ayrı bir ilham aldığını kaydetti.
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- "Müzik için büyümek istiyoruz"

Muallem, "Ta Ki Dum" albümünü Hakan Gürbüz ve İsmail Altunbaş'la birlikte hazırladığına işaret ederek, şunları aktardı:

"Ta Ki Dum, Hint müziğinde aslında bir perküsyon dili. Farklı vuruşlar yaptığınızda, her vuruşta 'ta', 'ki', 'dum' diye ritim veriyorsunuz. Bu projede de ağırlıklı olarak vurmalı çalgılar var. Bu bakımdan albümün ismini 'Ta Ki Dum' olarak uygun gördük. Aynı adla grubumuzu da kurduk ve bu proje için yine 'Ta Ki Dum" başlıklı bir beste yazdım."

Albümde 5 eserinin yer aldığını belirten Muallem, "Bu proje içinde çoğunlukla ud çaldım. İsmail'in iki eseri var. Albümde ayrıca bir tane sadece perküsyon düeti var. Ben ve İsmail hicaz taksimi yaptık. Albümde aynı zamanda farklı bölümler, doğaçlamalar var. Ayrıca bu albüm içerisinde yer alan 2 şarkıya klip yaptık." diye konuştu.

"Ta Ki Dum" grubu kurulmadan önce Gürbüz ve Altunbaş'la birlikte İsrail'de konser verdiklerini anlatan Muallem, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Güzel bir enerjiyle yola çıktık. Gördük ki keyif alıyoruz, önemli olan da keyif almak bence. Tabii ki kaliteli ve güzel bir müzik yaratmak da önemli ama birlikte oturup, müzik yapmak her şeyden daha güzel. Bazen müzisyenler ego yüzünden anlaşamıyorlar. Sanıyorum ki beraber uzun zaman çalışacağız. Amacımız sadece albüm yapmak, konserler vermek değil. Biz müzik için büyümek istiyoruz."

Muallem, Orel Oshrat, Sivan Oshrat, Meni Welt ve Maayan Doari ile hazırladığı 4 parçalık "Back Home" albümünü ise 2019'da müzik piyasasına sunacağını kaydetti.

Muallem, Türk müziği ile Arap müziği arasında birçok fark olduğu yorumunda bulunarak, "Ben Türk müziğinin yolundan gittim. Benim bestelerim Türk müziği enstalasyonu oluyor. Mesela hicaz makamında Türkler gibi çalıyorum." ifadelerini kullandı.
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- "İsrailliyim ama evimi Türkiye'den seçtim"

Muallem, İsrail hükümetinin Filistin halkına yaptığı baskılar karşısında Türkiye'nin verdiği tepkilere ilişkin ise şunları söyledi:

"İsrailliyim ama evimi Türkiye'den seçtim. Ben politika sevmiyorum. Bir fikrim var bu durumlarla ilgili fakat şimdi söylemeyeceğim. 16 yıl içinde birçok olay ve protesto oldu. O zamanda da şu anda da rahat hissetmiyorum kendimi. Çatışmalara rağmen ben inanıyorum ki bu iki ülke arasında halk birbirini seviyor, birbirine güzel davranacak ve her şey daha iyi olacak."

Tarafsız bir sanat anlayışına sahip olduğunu dile getiren Muallem, "Benim sanatım kimsenin yanında olmak değil. Türkiye veya İsrail diye bir ülke seçmiyorum. İsrail'le nasıl bir ilişkisi olduğu benim için önemli değil, her sanatçı ile çalarım. Ben bugüne kadar İranlı, Iraklı, Filistinli ve Türk müzisyenlerle çaldım." dedi.

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