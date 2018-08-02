"Türk ninenin Kırgızca sevgisi şiir yazdırdı"

Toplam 400 mısradan oluşan Kırgızca şiirin sahibi Dursunova, yaşadığı topraklarda gördüğü her şeye sevgi ile yanıp tutuştuğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

Kırgızistan'da Ahıska Türklerin içinde kitabı çıkan ilk Türk kadını olarak dikkati çeken Dursunova, yerel yönetimlerin desteği ile çıkarılan kitaba, Kırgızca kaleme aldığı "Kırgız Kızı-Kızıl Gül" adlı ilk şiirinin isminin verildiğini söyledi.

Lise mezunu Dursunova, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şiir yazmaya 13 yaşındayken, annesinin ölümünden sonra başladığını ve yazdığı ilk Türkçe şiirinde doğduğu köyünün güzelliğini ve mutluluğunu anlattığını aktardı.

Ahıska'nın Aspindza İlçesi Toloş köyünde doğan Dursunova, gelin olarak geldiği Kırgızistan'da yaşadığı bölgede fedakar, çalışkan ve yetim çocuklara anne şefkati gösteren özgün bir şair olarak biliniyor.

BİŞKEK (AA) - Gürcistan'ın güneyindeki Ahıska Bölgesi'nden 14 Kasım 1944'te Kazakistan'ın Almatı şehrine sürgün edilen ve bugün Kırgızistan'ın kuzeyinde yaşayan 80 yaşındaki Dursaf Dursunova, Kırgız diline duyduğu sevgi ve saygıdan dolayı Kırgızca onlarca şiir yazdı.

Issık Göl Bölgesi'nden Bişkek'e dönüşü sırasında evinin önündeki pazarda karpuz satın almak için aracını durduran Aytmatov ile karşılaştığını anlatan Dursunova, "Ben kendisine yaklaştım, tanıştım. Kırgız dilinde şiir okudum. Şiirimi çok beğendi. Aytmatov, mutlaka şiirlerimi kitaplaştırmamı tavsiye etti. Kitap küçük olsa dahi. Şimdi bir kitabım çıktı. Allah'a şükürler olsun." ifadelerini kullandı.

Dursunova, ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov ile bir defa karşılaştığını dile getirdi.

Ahıska yöresine ait Türkçe ile Kırgızcayı birbirine karıştırarak konuşan Dursunova, "Kırgızlara ve Kırgız diline saygı duyuyorum." dedi.

"18 yaşında gelin geldiğim köyde Kırgız kız komşularıyla dostluklar kurdum. Gelin olduğum evde Kırgız komşulardan çok destek ve yardım gördüm. Kırgız dilinin Türk diline yakınlığını yaşayarak öğrendim. Zamanla Kırgızcayı konuşarak öğrendim. Dili öğrendiğimde şiir yazmaya başladım. Kırgızcayı güzel konuşmaktan ve özellikle Kırgızca şiir yazmaktan yerel yetkililerden sürekli iltifatlar alıyorum."

Dursunova, şiirlerinde Kırgız halkının değerleri arasında yer alan Manas Ata, Cengiz Aytmatov, Çuy Vadisi, Tanrı Dağları, sular, yollar, ana, gelin, kaynana, kaynata, komşu gibi konuları işlediğini kaydetti.

Sürgündeki her insanın ana vatanını sevdiği gibi doğup büyüdüğü toprakları da sevmesi gerektiğini vurgulayan Dursunova, "Türkler olarak ana vatanımızı sevdiğimiz ve özlediğimiz kadar yaşadığımız toprakları da seviyoruz." şeklinde konuştu.

- "Ana dilimi her şeyin üstünde tutuyorum"

İlham aldığı konuları şiire Kiril alfabesinde Türkçe yazan Dursunova, ana dili Türkçeyi her şeyin üstünde tuttuğunu belirterek, herkesin ana dilini bilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Türkçe bir şiir kitabına sahip olmak istediğini ifade eden Dursunova, ana dilinin önemini vurguladığı şiiri okudu.

- "Üniversite okumayı çok istedim"

Babasının eğitimli aileden geldiğini ve 6 dilde konuşarak yazılar yazdığını belirten Dursunova, kendisinin de üniversite okumak istediğini ancak annesinin 39 yaşında vefat etmesinden sonra kardeşlerine bakmak zorunda kaldığını anlattı.