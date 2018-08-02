HABER

"Türk ninenin Kırgızca sevgisi şiir yazdırdı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2018 11:05 | Son Güncelleme

Ahıska Türkü nine Dursaf Dursunova: - "18 yaşında gelin geldiğim köyde Kırgız komşularla dostluklar kurdum. Kırgız dilinin Türk diline yakınlığını yaşayarak öğrendim. Zamanla Kırgızcayı konuşarak öğrendim. Dili öğrendiğimde şiir yazmaya başladım" - "Kırgızcayı güzel konuşmaktan ve özellikle Kırgızca şiir yazmaktan yerel yetkililerden sürekli iltifatlar alıyorum. Kırgızlara ve Kırgız diline saygı duyuyorum"

BİŞKEK (AA) - Gürcistan'ın güneyindeki Ahıska Bölgesi'nden 14 Kasım 1944'te Kazakistan'ın Almatı şehrine sürgün edilen ve bugün Kırgızistan'ın kuzeyinde yaşayan 80 yaşındaki Dursaf Dursunova, Kırgız diline duyduğu sevgi ve saygıdan dolayı Kırgızca onlarca şiir yazdı.

Ahıska'nın Aspindza İlçesi Toloş köyünde doğan Dursunova, gelin olarak geldiği Kırgızistan'da yaşadığı bölgede fedakar, çalışkan ve yetim çocuklara anne şefkati gösteren özgün bir şair olarak biliniyor.

Lise mezunu Dursunova, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şiir yazmaya 13 yaşındayken, annesinin ölümünden sonra başladığını ve yazdığı ilk Türkçe şiirinde doğduğu köyünün güzelliğini ve mutluluğunu anlattığını aktardı.

Kırgızistan'da Ahıska Türklerin içinde kitabı çıkan ilk Türk kadını olarak dikkati çeken Dursunova, yerel yönetimlerin desteği ile çıkarılan kitaba, Kırgızca kaleme aldığı "Kırgız Kızı-Kızıl Gül" adlı ilk şiirinin isminin verildiğini söyledi.

Toplam 400 mısradan oluşan Kırgızca şiirin sahibi Dursunova, yaşadığı topraklarda gördüğü her şeye sevgi ile yanıp tutuştuğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"18 yaşında gelin geldiğim köyde Kırgız kız komşularıyla dostluklar kurdum. Gelin olduğum evde Kırgız komşulardan çok destek ve yardım gördüm. Kırgız dilinin Türk diline yakınlığını yaşayarak öğrendim. Zamanla Kırgızcayı konuşarak öğrendim. Dili öğrendiğimde şiir yazmaya başladım. Kırgızcayı güzel konuşmaktan ve özellikle Kırgızca şiir yazmaktan yerel yetkililerden sürekli iltifatlar alıyorum."

Ahıska yöresine ait Türkçe ile Kırgızcayı birbirine karıştırarak konuşan Dursunova, "Kırgızlara ve Kırgız diline saygı duyuyorum." dedi.

- "Aytmatov şiirlerimi kitaplaştırmamı istedi"

Dursunova, ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov ile bir defa karşılaştığını dile getirdi.

Issık Göl Bölgesi'nden Bişkek'e dönüşü sırasında evinin önündeki pazarda karpuz satın almak için aracını durduran Aytmatov ile karşılaştığını anlatan Dursunova, "Ben kendisine yaklaştım, tanıştım. Kırgız dilinde şiir okudum. Şiirimi çok beğendi. Aytmatov, mutlaka şiirlerimi kitaplaştırmamı tavsiye etti. Kitap küçük olsa dahi. Şimdi bir kitabım çıktı. Allah'a şükürler olsun." ifadelerini kullandı.

Dursunova, şiirlerinde Kırgız halkının değerleri arasında yer alan Manas Ata, Cengiz Aytmatov, Çuy Vadisi, Tanrı Dağları, sular, yollar, ana, gelin, kaynana, kaynata, komşu gibi konuları işlediğini kaydetti.

Sürgündeki her insanın ana vatanını sevdiği gibi doğup büyüdüğü toprakları da sevmesi gerektiğini vurgulayan Dursunova, "Türkler olarak ana vatanımızı sevdiğimiz ve özlediğimiz kadar yaşadığımız toprakları da seviyoruz." şeklinde konuştu.

- "Ana dilimi her şeyin üstünde tutuyorum"

İlham aldığı konuları şiire Kiril alfabesinde Türkçe yazan Dursunova, ana dili Türkçeyi her şeyin üstünde tuttuğunu belirterek, herkesin ana dilini bilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Türkçe bir şiir kitabına sahip olmak istediğini ifade eden Dursunova, ana dilinin önemini vurguladığı şiiri okudu.

- "Üniversite okumayı çok istedim"

Babasının eğitimli aileden geldiğini ve 6 dilde konuşarak yazılar yazdığını belirten Dursunova, kendisinin de üniversite okumak istediğini ancak annesinin 39 yaşında vefat etmesinden sonra kardeşlerine bakmak zorunda kaldığını anlattı.

Dursunova, gelin geldiği evde de 30 yıl boyunca eşi ile çobanlık yaparak ve pancar tarlasında çalışarak geçimini sağladıklarını kaydetti.

Dursaf Dursunova, tüm zorluklara rağmen dört çocuğunu üniversiteye gönderdiğini ve çocuklarının ekonomi, hafif sanayi ve tıp alanında çalıştıklarını söyledi.

Ahıskalı Türk kadınların çok yetenekli olduklarını ifade eden Dursunova, kadınların ev işleri meşguliyetinden dolayı kendi yeteneklerini geliştiremediğinden sitem etti.

Dursunova, yazdığı Türkçe şiirlerini kitaplaştırmak için destek aradığını da sözlerine ekledi.

Kırgızistan Ahıska Türkleri Derneğinin yanı sıra bölgesel ve yerel yönetimlerin düzenlediği etkinliklerde sahne alarak Türk ve Kırgız şiirlerini okuyan Dursunova, Kırgızca şiir ve hikayeleri ile Kırgız ve Türk halkların arasında birlik ve beraberliğin pekişmesine katkıda bulunmasından dolayı zaman zaman yerel gazetelere de konu oluyor.

PARTNERHerkes kullanıyor ama kimse bu korkunç zararını bilmiyor!Herkes kullanıyor ama kimse bu korkunç zararını bilmiyor!
Ünye'de sağanak, su baskınlarına neden olduÜnye'de sağanak, su baskınlarına neden oldu
Kurban Bayramı ne zaman? 2018 Kurban Bayramı Ağustos'un kaçında başlıyor, kaçında bitiyor? Arife hangi gün?Kurban Bayramı ne zaman? 2018 Kurban Bayramı Ağustos'un kaçında başlıyor, kaçında bitiyor? Arife hangi gün?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ahıska Aspindza Aytmatov Dursaf Dursunova Gürcistan Kırgız dili Kırgızistan Türkçe

En Çok Okunan Haberler

ABD-Türkiye gerilimini tırmandıracak hamle! Yaptırım listesi belirlendi

ABD-Türkiye gerilimini tırmandıracak hamle! Yaptırım listesi belirlendi

Son dakika! ABD'nin yaptırım kararı ile ilgili AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'den ortak açıklama

Son dakika! ABD'nin yaptırım kararı ile ilgili AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'den ortak açıklama

Fransa'da düşman rapçiler havalimanında birbirine girdi! Ortalık savaş alanına döndü!

Fransa'da düşman rapçiler havalimanında birbirine girdi! Ortalık savaş alanına döndü!

Galatasaray, Al-Hilal'in Gomis için teklifini reddetti

Galatasaray, Al-Hilal'in Gomis için teklifini reddetti

HDP milletvekili Barış Atay'dan PKK'nın hain saldırısı sonrası çok konuşulacak sözler

HDP milletvekili Barış Atay'dan PKK'nın hain saldırısı sonrası çok konuşulacak sözler

ABD Senatosu, F-35 için yaptırım kararı aldı

ABD Senatosu, F-35 için yaptırım kararı aldı

İlginizi Çekebilir

ABD'nin yaptırım kararına Türkiye'den peş peşe tepkiler

ABD'nin yaptırım kararına Türkiye'den peş peşe tepkiler

Dolar tarihi rekor kırdı! CHP'den ilk tepki geldi!

Dolar tarihi rekor kırdı! CHP'den ilk tepki geldi!

HDP milletvekili Barış Atay'dan PKK'nın hain saldırısı sonrası çok konuşulacak sözler

HDP milletvekili Barış Atay'dan PKK'nın hain saldırısı sonrası çok konuşulacak sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Haziran öncesi açıklamıştı... 34 bin Suriyeli için kritik karar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Haziran öncesi açıklamıştı... 34 bin Suriyeli için kritik karar!

Hain saldırıda eşi ve bebeği şehit olan Astsubay Serkan Karakaya konuştu

Hain saldırıda eşi ve bebeği şehit olan Astsubay Serkan Karakaya konuştu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yazın en sıcak günleri kapıda! Türkiye 'eyyam-ı bahur' etkisine girecek

Yazın en sıcak günleri kapıda! Türkiye 'eyyam-ı bahur' etkisine girecek

Fatih'te öğrenci yurdunda yangın!

Fatih'te öğrenci yurdunda yangın!

Bornoz şakası Adana'yı karıştırdı!

Bornoz şakası Adana'yı karıştırdı!

Kurban Bayramı ne zaman? 2018 Kurban Bayramı Ağustos'un kaçında başlıyor, kaçında bitiyor? Arife hangi gün?

Kurban Bayramı ne zaman? 2018 Kurban Bayramı Ağustos'un kaçında başlıyor, kaçında bitiyor? Arife hangi gün?

Joker deşifre olunca camdan atladı!

Joker deşifre olunca camdan atladı!

Sayısal Loto sonuçları 1 Ağustos: Devir serisi durmak bilmiyor!

Sayısal Loto sonuçları 1 Ağustos: Devir serisi durmak bilmiyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.