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Türk öğrenciden dünya çapında başarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 12:46 | Son Güncelleme

Yalova'da yaşayan 11 yaşındaki Ilgaz Altınören, üstün yetenekli öğrencilerin eğitiminde ön sıralarda yer alan ABD'deki John Hopkins Üniversitesi'nin Olağanüstü Yetenek Araştırması için yaptığı sınavda üstün başarı göstererek, eğitim programına dahil edildi

Yalova'da yaşayan 6. sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Ilgaz Altınören, üstün yetenekli öğrencilerin eğitiminde ön sıralarda yer alan ABD'deki John Hopkins Üniversitesi Yetenek Merkezi'nin (CTY) Olağanüstü Yetenek Araştırması (SET) için yaptığı sınavda üstün başarı göstererek, eğitim programına dahil edildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, özel bir ortaokulda eğitim gören Ilgaz Altınören, 2017'nin sonunda tamamı İngilizce olan sınava girdi. Açıklanan sonuçlara göre, Altınören, ana dili olmamasına karşın sayısaldan 720 ve sözelden 690 puan alarak, 2018 eğitim öğretim yılı için 11 yaşında Johns Hopkins Üniversitesi'nin SET programına kabul edildi.

- Özel eğitim programları uygulanıyor

Johns Hopkins Üniversitesi Yetenek Merkezi, 1979'dan itibaren akademik olarak, çok ilerideki çocukları belirlemek ve yeteneklerini geliştirmek üzere, çocuklar ve ailelerine, yerinde veya internet üzerinden ve uluslararası olarak araştırma, danışmanlık, destek, yaz okulları şeklinde eğitim sunuyor.

Bugüne kadar dünya genelinde önemli şirketlerin kurucularının da aralarında bulunduğu yüzlerce başarılı girişimcinin eğitim aldığı CTY, çocukların ihtiyaç duydukları zorlayıcı eğitimlerde yol gösterirken, onları anlayan arkadaşlar, mentorlar, öğretmenler bulmalarını sağlayarak, mutlu ve güvenli bir çevrede büyümelerine yardımcı oluyor.

CTY'ın bir kolu olarak çalışan SET, üstün yetenekli çocukların arasından "dahi" seviyesindeki yetenekleri, genç yaşta keşfederek, sahip oldukları potansiyelin tamamını kullanabilmeleri için gerekli eğitim fırsatlarına ulaşmalarına destek olmak amacıyla geliştirildi.

Programa kabul edilmek için 13 yaşın altındaki öğrencilerin, uluslararası SET sınavında matematik veya sözel alanların birinde olağanüstü bir başarı göstererek, 700'ün üzerinde puan alması gerekiyor.

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