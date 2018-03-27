HABER

Türk öğrenciler bilim tarihini İngiltere’ye taşıdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2018 13:17 | Son Güncelleme

Eskişehir Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi hazırlık sınıfı öğrencileri, İngiltere’de bulunan Keele Üniversitesi Uygulamalı Matematik Bölümünden aldıkları davet üzerine, 20-21 Martta akademisyenlere ve öğrencilere İngilizce olarak projelerinin sunumunu gerçekleştirdi.Proje kapsamında Türk-İslam tarihinde önemli yer tutan Harezmi, Ömer Hayyam, Uqlidisi, Biruni, Ebu’l Vefa, Sabit Bin Kurra gibi matematik dehalarının hayatları ve bilime kazandırdıklarını araştıran Eskişehir Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi hazırlık sınıfında eğitim gören 21 öğrenci, Türkçe ve İngilizce posterler hazırladı.

Eskişehir Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi hazırlık sınıfı öğrencileri, İngiltere’de bulunan Keele Üniversitesi Uygulamalı Matematik Bölümünden aldıkları davet üzerine, 20-21 Martta akademisyenlere ve öğrencilere İngilizce olarak projelerinin sunumunu gerçekleştirdi.
Proje kapsamında Türk-İslam tarihinde önemli yer tutan Harezmi, Ömer Hayyam, Uqlidisi, Biruni, Ebu’l Vefa, Sabit Bin Kurra gibi matematik dehalarının hayatları ve bilime kazandırdıklarını araştıran Eskişehir Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi hazırlık sınıfında eğitim gören 21 öğrenci, Türkçe ve İngilizce posterler hazırladı. Yaptıkları çalışmalarla Keele Üniversitesi Matematik Bölüm Başkanı Prof. Julius Kaplunov’un dikkatini çeken öğrenciler, aldıkları davetle üniversitenin akademik personel ve öğrencilerine sunum yaptı.

Türk-İslam bilim tarihini posterlere işlediler
Öğrencilerin hazırladıkları posterlerde, 980 yıllarında Şam taraflarında yaşamış Uqlidisi’nin o dönemlerde yayınladığı bir kitabında görme engelliler için yaptığı çalışması, yaklaşık bin yıl önce Biruni tarafından dünyanın yarıçapının nasıl bulduğunu gösteren çalışması, ’Cebirin Babası’ olarak kabul edilen, eserlerinde Avrupa’nın bilmediği ‘Sıfır’ı kullanan aynı zamanda Cebir kelimesini matematiğe kazandıran Harezmi’nin ikinci dereceden denklemlerin geometrik olarak nasıl çözüp kurallaştırdığını gösteren çalışması ve Ebu’l Vefa’nın yaklaşık bin yıl önce yaptığı Pisagor ispatı çalışması yer aldı.
Eskişehir Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi Matematik öğretmeni Emre İncekalan ve İngilizce öğretmeni Burcu Tığlı Sölpük’ün de bulunduğu proje sunumunda, öğrencilerin çalışmaları Matematik Bölümü öğretim üyeleri ve öğrencileri tarafından büyük ilgi gördü.

Türk öğrenciler bilim tarihini İngiltere’ye taşıdı

1 / 8

Türk öğrenciler bilim tarihini İngiltere’ye taşıdı

Türk öğrenciler bilim tarihini İngiltere’ye taşıdı
2 / 8

Türk öğrenciler bilim tarihini İngiltere’ye taşıdı

Türk öğrenciler bilim tarihini İngiltere’ye taşıdı
3 / 8

Türk öğrenciler bilim tarihini İngiltere’ye taşıdı

Türk öğrenciler bilim tarihini İngiltere’ye taşıdı
4 / 8

Türk öğrenciler bilim tarihini İngiltere’ye taşıdı

Türk öğrenciler bilim tarihini İngiltere’ye taşıdı
5 / 8

Türk öğrenciler bilim tarihini İngiltere’ye taşıdı

Türk öğrenciler bilim tarihini İngiltere’ye taşıdı
6 / 8

Türk öğrenciler bilim tarihini İngiltere’ye taşıdı

Türk öğrenciler bilim tarihini İngiltere’ye taşıdı
7 / 8

Türk öğrenciler bilim tarihini İngiltere’ye taşıdı

Türk öğrenciler bilim tarihini İngiltere’ye taşıdı
8 / 8

Türk öğrenciler bilim tarihini İngiltere’ye taşıdı

Türk öğrenciler bilim tarihini İngiltere’ye taşıdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

TRT Müzik kanalında Hakan Peker şoku: Canlı yayını terk etti

TRT Müzik kanalında Hakan Peker şoku: Canlı yayını terk etti

TSK'dan son dakika açıklama: 2 asker şehit

TSK'dan son dakika açıklama: 2 asker şehit

İyi Parti'den Ahmet Hakan'a olay yanıt

İyi Parti'den Ahmet Hakan'a olay yanıt

Hastanede ebe skandalı: Sen hamileyken kocanla yatıyordum!

Hastanede ebe skandalı: Sen hamileyken kocanla yatıyordum!

Son seçim anketini gören Kılıçdaroğlu'ndan partiye talimat!

Son seçim anketini gören Kılıçdaroğlu'ndan partiye talimat!

Survivor Ekstra'da Acun Ilıcalı sosyal medyaya ateş püskürdü! 'Bu ülkenin kanayan yarası'

Survivor Ekstra'da Acun Ilıcalı sosyal medyaya ateş püskürdü! 'Bu ülkenin kanayan yarası'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
KAMU-SEN Başkanı Koncuk istifa ederek İYİ Parti'ye katıldı!

KAMU-SEN Başkanı Koncuk istifa ederek İYİ Parti'ye katıldı!

Turuncu listede yer alıyordu! Öldürülen teröristin boynunda ve elinde bakın ne çıktı

Turuncu listede yer alıyordu! Öldürülen teröristin boynunda ve elinde bakın ne çıktı

Son dakika! Yunan askerleri için flaş karar

Son dakika! Yunan askerleri için flaş karar

Gizli geçitte bulundu! Tarihi keşif

Gizli geçitte bulundu! Tarihi keşif

Tel Rifat operasyonu başladı!

Tel Rifat operasyonu başladı!

S-400 alımıyla ilgili kritik gelişme: Takvim öne alınabilir

S-400 alımıyla ilgili kritik gelişme: Takvim öne alınabilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.