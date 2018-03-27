Türk öğrenciler bilim tarihini İngiltere’ye taşıdı

Eskişehir Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi hazırlık sınıfı öğrencileri, İngiltere’de bulunan Keele Üniversitesi Uygulamalı Matematik Bölümünden aldıkları davet üzerine, 20-21 Martta akademisyenlere ve öğrencilere İngilizce olarak projelerinin sunumunu gerçekleştirdi.

Proje kapsamında Türk-İslam tarihinde önemli yer tutan Harezmi, Ömer Hayyam, Uqlidisi, Biruni, Ebu’l Vefa, Sabit Bin Kurra gibi matematik dehalarının hayatları ve bilime kazandırdıklarını araştıran Eskişehir Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi hazırlık sınıfında eğitim gören 21 öğrenci, Türkçe ve İngilizce posterler hazırladı. Yaptıkları çalışmalarla Keele Üniversitesi Matematik Bölüm Başkanı Prof. Julius Kaplunov’un dikkatini çeken öğrenciler, aldıkları davetle üniversitenin akademik personel ve öğrencilerine sunum yaptı.

Türk-İslam bilim tarihini posterlere işlediler

Öğrencilerin hazırladıkları posterlerde, 980 yıllarında Şam taraflarında yaşamış Uqlidisi’nin o dönemlerde yayınladığı bir kitabında görme engelliler için yaptığı çalışması, yaklaşık bin yıl önce Biruni tarafından dünyanın yarıçapının nasıl bulduğunu gösteren çalışması, ’Cebirin Babası’ olarak kabul edilen, eserlerinde Avrupa’nın bilmediği ‘Sıfır’ı kullanan aynı zamanda Cebir kelimesini matematiğe kazandıran Harezmi’nin ikinci dereceden denklemlerin geometrik olarak nasıl çözüp kurallaştırdığını gösteren çalışması ve Ebu’l Vefa’nın yaklaşık bin yıl önce yaptığı Pisagor ispatı çalışması yer aldı.

Eskişehir Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi Matematik öğretmeni Emre İncekalan ve İngilizce öğretmeni Burcu Tığlı Sölpük’ün de bulunduğu proje sunumunda, öğrencilerin çalışmaları Matematik Bölümü öğretim üyeleri ve öğrencileri tarafından büyük ilgi gördü.