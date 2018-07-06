Türk öğrenciler Saraybosna'da vakıf geleneğini öğreniyor

SARAYBOSNA (AA) - Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'yı ziyaret eden Türk öğrenciler, hem vakıf geleneğini öğreniyor hem de bu ülkedeki vakıf eserlerini ziyaret ediyor.

Vakıflar Genel Müdürlüğünce (VGM) hayata geçirilen proje kapsamında, Ankara'dan Saraybosna'ya gelen lise öğrencilerine, Saraybosna'daki önemli vakıf eserlerinden Morica Han'da vakıf geleneği ve VGM çalışmaları hakkında temel bilgiler verildi.

VGM Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Aslı Ceren İnanç, burada yaptığı konuşmada, vakfın Osmanlı'da bir yaşam biçimi olduğunu belirterek, o dönemde devletin uzanamadığı her alanda vakıflar kurulduğunu anlattı.

Osmanlı'nın bir vakıf medeniyeti olduğunu vurgulayan İnanç, içinde bulundukları Morica Han'ın da Osmanlı döneminden kalma bir vakıf eseri olduğuna dikkati çekti.

İnanç, vakıf geleneğinin Selçuklu döneminde geliştiğini Osmanlı döneminde ise medeniyet haline geldiğini ifade ederek, Osmanlı topraklarında yaşamış her bireyin kendi girişimiyle vakıf kurabildiğini söyledi.

Osmanlı döneminde 250 binden fazla vakıf bulunduğunu aktaran İnanç, yöneticisi hayatta olmayan 52 bin vakfın idaresinin bugün VGM tarafından yapıldığını belirtti.