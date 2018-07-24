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Türk öğrencilere ayrımcılık araştırmayla ortaya konuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2018 13:22 | Son Güncelleme

Almanya'da yapılan bir araştırma, Türk öğrencilerin dikte sınavlarında ayrımcılığa maruz kaldığını gözler önüne serdi

BERLİN (AA) - Almanya'da Türk öğrencilerin dikte sınavlarında ayrımcılığa maruz kaldıkları ortaya çıktı.

Mannheim Üniversitesi Eğitim Fakültesinde okuyan 204 öğretmen adayının katılımıyla yapılan araştırma, Türk kökenli öğrencilerin dikte sınavında Alman öğrencilerle aynı sayıda hata yapmalarına karşın daha kötü not aldıklarını gösterdi.

Araştırmacılar, 8 yaşındaki bir öğrenciye hazırlattıkları yazıyı öğretmen adaylarına verdi. Yazılardan birinin üstüne Max, diğerine de Murat ismi yazıldı.

Yazıları değerlendirmeye alan eğitimciler, Max'e daha yüksek not, Murat'a ise daha az not verdi.

Araştırmayı hazırlayan ekipten Meike Bonefeld, sorunun hataların belirlenmesinden ziyade not verilmesinde olduğunu ve sonucun kendilerini de şaşırttığını ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Almanya ayrımcılık eğitim Türk Öğrenci

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