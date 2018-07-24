Türk öğrencilere ayrımcılık araştırmayla ortaya konuldu

BERLİN (AA) - Almanya'da Türk öğrencilerin dikte sınavlarında ayrımcılığa maruz kaldıkları ortaya çıktı.
Mannheim Üniversitesi Eğitim Fakültesinde okuyan 204 öğretmen adayının katılımıyla yapılan araştırma, Türk kökenli öğrencilerin dikte sınavında Alman öğrencilerle aynı sayıda hata yapmalarına karşın daha kötü not aldıklarını gösterdi.
Araştırmacılar, 8 yaşındaki bir öğrenciye hazırlattıkları yazıyı öğretmen adaylarına verdi. Yazılardan birinin üstüne Max, diğerine de Murat ismi yazıldı.
Yazıları değerlendirmeye alan eğitimciler, Max'e daha yüksek not, Murat'a ise daha az not verdi.
Araştırmayı hazırlayan ekipten Meike Bonefeld, sorunun hataların belirlenmesinden ziyade not verilmesinde olduğunu ve sonucun kendilerini de şaşırttığını ifade etti.
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