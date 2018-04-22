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Türk okları Belgrad’da sergilenecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2018 15:40 | Son Güncelleme

Okçular Vakfı tarafından düzenlenen "Kemankeş Türk Okçuluğu" sergisi, 23 Nisan-5 Mayıs tarihleri arasında Belgrad’da ziyarete açılacak.Okçular Vakfı tarafından Türk okçuluğunu tanıtmak amacı ile düzenlenen "Kemankeş Türk Okçuluğu" sergisi, 23 Nisan-5 Mayıs tarihleri arasında Belgrad’da gerçekleştirilecek.

Okçular Vakfı tarafından düzenlenen "Kemankeş Türk Okçuluğu" sergisi, 23 Nisan-5 Mayıs tarihleri arasında Belgrad’da ziyarete açılacak.
Okçular Vakfı tarafından Türk okçuluğunu tanıtmak amacı ile düzenlenen "Kemankeş Türk Okçuluğu" sergisi, 23 Nisan-5 Mayıs tarihleri arasında Belgrad’da gerçekleştirilecek. Sergide Osmanlı ve Selçuklu dönemlerine ait orijinal eserler meraklısı ile buluşturulacak. Sergide, İstanbul’daki sergiler de dahil olmak üzere daha önce hiçbir yerde sergilenmemiş bazı parçalar yer alacak.
23 Nisan’da açılışı gerçekleştirilecek sergiyi ziyaret edenler, döneminin en üst teknolojisi ile tartışmasız ve açık ara dünya zirvesi olmuş Türk okçuluğunu orijinal eserleriyle yakından görme imkânı bulacaklar. Bir dönemin en gelişmiş teknolojileri olarak görülen parçaların görücüye çıktığı sergi, 23 Eylül-15 Ekim tarihleri arasında Bosna Milli Müze Sergi Salonu’nda da ziyaretçiler ile buluşturulacak.
Okçular Vakfı, 2013 yılında İstanbul Okmeydanı’nda kuruldu. Bu tarihten itibaren okçulukla ilgili her alanda önemli çalışmalar gerçekleştiren vakfın çalışmalarından biri de 2016 yılında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen 4. Uluslararası Fetih Kupası kapsamındaki "Kemankeş Türk Okçuluğu" sergisi oldu.

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