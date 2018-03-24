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"Türk ordusu bizi de kurtarsın" diyen Tel Rıfat halkı havadan görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2018 19:18 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), terör örgütü YPG/PKK’nın işgali altındaki Tel Rıfat ilçesi halkının, "Türk ordusu bizi de kurtarsın" çağrısıyla yaptığı gösteriyi havadan görüntüledi.Teröristlerin işgali altındaki Tel Rıfat ilçesi sakinleri, ilçenin Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlenmesi için Azez’de gösteri düzenledi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), terör örgütü YPG/PKK’nın işgali altındaki Tel Rıfat ilçesi halkının, "Türk ordusu bizi de kurtarsın" çağrısıyla yaptığı gösteriyi havadan görüntüledi.
Teröristlerin işgali altındaki Tel Rıfat ilçesi sakinleri, ilçenin Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlenmesi için Azez’de gösteri düzenledi. Gösteriyi havadan görüntüleyen TSK, videoyu "Terör örgütlerinden kentin temizlenmesini isteyen Tel Rıfat halkı sokaklara döküldü" notuyla Twitter üzerinden paylaştı.

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