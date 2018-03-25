'Türk ordusu bizi de kurtarsın' diyen Tel Rıfat halkı havadan görüntülendi

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'in PYD/PKK terör örgütünden temizlenmesini memnuniyetle karşılayan Tel Rıfat halkı, kendi şehirlerinin de terör örgütlerinden kurtarılması için dün şehir meydanında toplandı.
Tel Rıfat halkının kent meydanında, şehirlerinin terör örgütü PYD/PKK'dan temizlenmesini istediği gösterisi, insansız hava aracı tarafından görüntülendi.
Yüzlerce insanın bir araya geldiği gösteride, Türk bayrağı taşıyanlar dikkati çekti.
İnsansız hava aracının söz konusu görüntüsü, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) sosyal medya hesaplarından, "Terör örgütlerinden kentin temizlenmesini isteyen Tel Rıfat halkı sokaklara döküldü" ifadesiyle paylaşıldı.
Terör örgütlerinden kentin temizlenmesini isteyen Tel Rıfat halkı sokaklara döküldü. pic.twitter.com/0APh00nf0c— TSK (@TSKGnkur) 24 Mart 2018
(AA / İHA)
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