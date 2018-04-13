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Türk oyunu ’Tombik’ Avrupa’da

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 09:37 | Son Güncelleme

Manisa’nın Yunusemre ilçesindeki Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu Ulusal Destek Servisi tarafından koordine edilen E-Twinning projeleri kapsamında uyguladığı ‘Traditional Games’ adlı projeyle Türk oyunlarını Avrupa’ya tanıtıyor.Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Ahmet Kırnak tarafından yürütülen, İngilizce öğretmenleri Hülya Ertunç ve Rasim Büyükyorulmaz tarafından yabancı dil çevirileri yapılan proje; Portekiz, İspanya ve İtalya’dan toplam 5 okulun katılımıyla gerçekleşiyor.

Türk oyunu ’Tombik’ Avrupa’da

Manisa’nın Yunusemre ilçesindeki Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu Ulusal Destek Servisi tarafından koordine edilen E-Twinning projeleri kapsamında uyguladığı ‘Traditional Games’ adlı projeyle Türk oyunlarını Avrupa’ya tanıtıyor.
Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Ahmet Kırnak tarafından yürütülen, İngilizce öğretmenleri Hülya Ertunç ve Rasim Büyükyorulmaz tarafından yabancı dil çevirileri yapılan proje; Portekiz, İspanya ve İtalya’dan toplam 5 okulun katılımıyla gerçekleşiyor. Proje kapsamında Manisalı öğrenciler Türk oyunlarını Avrupalı akranlarına tanıtırken, Avrupa’nın da çocuk oyunlarını tanıma fırsatı buluyor.
Projenin içeriği hakkında bilgi veren proje koordinatör öğretmeni İshak Kurt, projenin ortak ülkelerin sahip olduğu çocuk oyunları kültürünün paylaşılması, aynı zamanda dilsel gelişim ve sosyalleşme amacını taşıdığını da vurguladı. Tombik oyununun da ülkemizdeki hemen hemen herkes tarafından bilinen bir oyun olduğu ve bu oyunun il ve ilçe turnuvalarının da okullarında yapıldığı için seçildiğini belirtti. Projenin özellikle son yıllarda apartman tarzı yaşam nedeniyle oyun imkanı bulamayan öğrencilerin, sosyalleşmenin en güzel yolu olan oyunlarla sosyo-kültürel gelişim ve iletişim becerilerinin de gelişmesini hedeflediğini belirten Kurt, projede sadece Türk oyunlarının tanıtılmasının değil, Avrupa ülkelerindeki çocuk oyunlarının da Türk öğrenciler tarafından öğrenilerek farklı oyun becerilerinin geliştirilmesinin sağlandığını da ifade etti. Proje kapsamında çekilen oyun görüntülerinin diğer ülke ortaklarıyla E-Twinning Space Platformu üzerinden paylaşıldığı, her ülkenin ortaklarının oyunlarını oynayıp, yine bu platforma yükledikleri belirtildi.
Proje sonunda bir oyun albümü oluşturulacağını ifade eden Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu Müdürü Ali Osman Çoşkun, oyun oynayan çocukların akademik beceri, sosyalleşme, problem çözme yeteneği ve işbirliği yapma becerilerinde belirgin ilerlemeler gözlediklerini, bu tür projelere gelecek yıl daha da ağırlık vereceklerini belirtti.

Türk oyunu ’Tombik’ Avrupa’da

Türk oyunu ’Tombik’ Avrupa’da

Türk oyunu ’Tombik’ Avrupa’da

Türk oyunu ’Tombik’ Avrupa’da

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