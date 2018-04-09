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Türk piyanist Uğurlu, Kuveyt'te konser verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2018 03:44 | Son Güncelleme

Türk piyanist Uğurlu, Kuveyt'te konser verdi

KUVEYT (AA) - Besteci ve piyanist Tuluyhan Uğurlu, Kuveyt'te konser verdi.

Uğurlu, başkent Kuveyt'teki El-Yermuk Kültür Merkezi'nde verdiği konserde, "Dünya Başkenti İstanbul" isimli eserinden "Dünya Başkenti İstanbul", “Üç Dinin Kardeşçe Yaşadığı Kent", "İstanbul'un Aşk Hikayesi," İstanbul'un Manevi Sultanları" ve "Mimar Sinan" adlı bölümleri yorumladı.

Uğurlu'nun piyano resitaline, İstanbul'un tarihi ve turistik mekanlarını anlatan görsel sunumlar da eşlik etti.

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Anahtar Kelimeler:
Piyanist Tuluyhan Uğurlu Kuveyt

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