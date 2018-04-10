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Türk Polis Teşkilatı'nın 173. kuruluş yıl dönümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2018 19:25 | Son Güncelleme

Aralarında İbrahim Tatlıses, Yavuz Bingöl, Seda Sayan ve Alişan'ın da bulunduğu ünlüler, sosyal medya hesaplarından Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutladı

İSTANBUL (AA) - Aralarında İbrahim Tatlıses, Yavuz Bingöl, Seda Sayan ve Alişan'ın da bulunduğu ünlüler, sosyal medya hesaplarından Türk Polis Teşkilatı'nın 173. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Tatlıses, sosyal medya hesabında yayımladığı mesajında, Polis Haftası'nı kutladı.

Polislerin 24 saat esasına göre güvenliği sağladığını belirten Tatlıses, "Allah yar ve yardımcıları olsun." temennisinde bulundu.

Yavuz Bingöl ise çalışan, koşturan, gecesini gündüzüne katan polis teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, ekiplere başarılarının devamını diledi.

Seda Sayan da sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında, "Sizinle gurur duyuyorum. Allah sizin eksikliğinizi göstermesin. Allah yar ve yardımcınız olsun." ifadelerini kullandı.

Alişan ise Türk Polis Teşkilatı'nın 173. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, "Şu anda sahada olan tüm polislerimize sevgiler, saygılar. Allah hepsinin yanında olsun. Allah yar ve yardımcıları olsun. İnşallah hepsi görevinde başarılı olurlar. Bizler size emanetiz." ifadelerini kullandı.

- Öğrencilerden polislere sürpriz

Bu arada, Kağıthane ilçesi Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğrencileri ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli, bölgede çalışan polisler için sürpriz hazırladı.

Önceden planlanan senaryo gereği bölge önleyici hizmetler amirliği ekibi bir bahaneyle okula çağrıldı. Bir ihbara gittiğini düşünen polis memurları, öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılandı.

Polislerin karşılaştıkları sahne karşısında duygulandıkları görüldü.

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