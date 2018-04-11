İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlut Uysal, Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'a kutlama mesajı gönderdi.

Uysal, mesajında şunları kaydetti:

"Emniyet Teşkilatımızın 173. kuruluş yıl dönümünü en içten duygularımla tebrik ediyorum.

Fedakar vazife anlayışı ile her zaman halkımızın hizmetinde olan emniyet teşkilatımızın değerli mensuplarına minnet ve şükran duygularımı ifade etmek isterim.

Emniyet Teşkilatımızın değerli mensupları, huzur ve güven ortamını tesis etmek için gerektiğinde canını ortaya koyan kahramanlardır. Bu kutsal görevlerini yerine getirirken şehit olan polislerimizi rahmetle anıyorum.

Şahsınızda İstanbul Emniyet personelini bir kere daha yürekten kutluyor; selam ve esenlik dileklerimi iletiyorum."

- Şehit polisler için mevlit okutuldu

Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası etkinlikleri kapsamında, Ataşehir'de şehit polisler için mevlit okutuldu.

Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Mimar Sinan Camisinde düzenlenen programa, İlçe Emniyet Müdürü Oğuz Kaan, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı.

Programda Kur'an-ı Kerim ve mevlid-i şerif okunarak ilahiler seslendirildi, şehit güvenlik güçleri için dua edildi.

Programın sonunda emniyet personeli, vatandaşlara mevlit şekeri ikram etti.