Türk Polis Teşkilatı'nın 173. kuruluş yıl dönümü kutlamaları

İSTANBUL (AA) - Türk Polis Teşkilatı'nın 173. kuruluş yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.
Etkinlikler kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce düzenlenen yelken yarışlarının startı, Fenerbahçe Burnu'ndan verildi.
Yarışa Optimist sınıfında 116, Lazer 4.7 sınıfında 34, 420 sınıfında 7, Lazer Radial sınıfında 14 olmak üzere toplam 171 yelkenli katıldı.
Yarışlar sonunda dereceye girenlere kupaları verilecek.
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