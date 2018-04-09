Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Türk Polis Teşkilatının 173. Kuruluş yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Vali Zorluoğlu, yayınladığı mesajda, “Ülkemizin, yakın zamandaki 2019 ve 2023, sonrasındaki 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşmasında en büyük ihtiyacımız; şüphesiz huzur ve güven ortamının tam anlamıyla sağlanması ve bunun sürekliliğidir. Türk polis teşkilatımız, huzurda istikrarın sağlanması için mesai gözetmeksizin, fedakarca ve cansiperane şekilde hem kentlerde hem kırsalda son dönemde sınır ötesinde de kahramanca mücadele ederek, 173. kuruluş yıldönümünde devletin gücünü suçlulara gösterirken, şefkat elini mazlumlara uzatmaktadır. Türk polis teşkilatımız, tarihinden ve aziz milletimizden aldığı güç, günden güne kaliteli ve donanımlı hale gelen personel yapısı, çağın gereklerine uygun araç, gereç ve teçhizatıyla; başta hain terör örgütleri olmak üzere, organize suç örgütlerine, kaçakçılara ve diğer suç unsurlarına karşı kararlı ve amansız bir mücadele yürütmektedir. Ülkemizin zor zamanlar geçirdiği şu dönemde, meşakkatli görevlerini layıkıyla yerine getiren tüm emniyet teşkilatı mensuplarının 173. kuruluş yıldönümünü ve 10 Nisan Polis Günü’nü kutluyor, şehit polislerimizi rahmet ve şükranla anarken, gazilerimize selam ve muhabbetlerimi sunuyorum. Allah, tüm polislerimize hayırlı görevler nasip etsin, her birini kaza ve beladan muhafaza eylesin” dedi.