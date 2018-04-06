HABER

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 173. yıl dönümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 18:21 | Son Güncelleme

Edirnekapı Şehitliği'nde anma programı düzenlendi

İSTANBUL (AA) - Türk Polis Teşkilatı'nın 173. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Edirnekapı Şehitliği'nde anma programı gerçekleştirildi.

Şehitlikteki program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ayrıca saygı atışı yapıldı, şehitlerin kabirlerine karanfil bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, şehitlik özel defterini imzaladı.

Tüm şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Çalışkan, "Sizler adaleti ve merhameti sağlamak, şanlı tarihimize, tarih yazan ülkemize sahip çıkmak için şehit oldunuz. Sizlere selam olsun. Emniyet Teşkilatı olarak bize düşen görev aynı azim ve kararlılıkla durmaksızın çalışmak ve yüce Allah nasip ederse şehit olmaktır. Şehitlerimizi saygı ve ve rahmetle anıyorum, ruhları şad olsun." dedi.

İstabul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz tarafından şehitler için dua edildi.

- "Babamın kahramanlıklarını anlatacağız"

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı'nda Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda şehit olan özel harekat polisi Erol İnce'nin eşi Sedef İnce, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşinin mezarını ziyaret etmek için iki çocuğuyla Ankara'dan İstanbul'a taşındıklarını söyledi.

Büyük üzüntü yaşadıklarını vurgulayan İnce, "Söyleyecek çok şey var ama kelimelerle ifade edemiyorum, sözün bittiği yerdeyiz.'' ifadelerini kullandı.

Şehidin oğlu Metin İnce de duygularını şöyle dile getirdi:

''Çok üzgün ama bir o kadar da gururluyuz. Babamın arkadaşları, emniyet müdürleri ve polis teşkilatı bizi bir an olsun yalnız bırakmadı. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Evde bulunan yalnızlığı ziyaretleriyle en aza indiriyorlar. Mutlu ve gururluyuz, en azından babamın kahramanlıklarını anlatacağız.''

Törenin ardından Eyüp Sultan Camisi'nde şehitler için kurban kesildi.

Pentagon'dan Trump'a tepki: DedikoduPentagon'dan Trump'a tepki: Dedikodu
Kabine revizyonu mu geliyor?Kabine revizyonu mu geliyor?
Firari 54 FETÖ'cü için 24 ülkeye iade talebi!Firari 54 FETÖ'cü için 24 ülkeye iade talebi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Edirnekapı Şehitliği tören

En Çok Okunan Haberler

Eşinden şüphelenince yatak odasına gizli kamera yerleştiren kocaya şok!

Eşinden şüphelenince yatak odasına gizli kamera yerleştiren kocaya şok!

Burçin Terzioğlu'nu görenler tanıyamadı

Burçin Terzioğlu'nu görenler tanıyamadı

Son dakika! Ankara'da 4 FETÖ sanığı mahkeme salonundan kaçtı mı? Valilikten ilk açıklama!

Son dakika! Ankara'da 4 FETÖ sanığı mahkeme salonundan kaçtı mı? Valilikten ilk açıklama!

İbrahim Tatlıses ve Demet Akalın arasında Hatay kavgası

İbrahim Tatlıses ve Demet Akalın arasında Hatay kavgası

Okula silahla gelen kız öğrenci dehşet saçtı

Okula silahla gelen kız öğrenci dehşet saçtı

Kayınpeder damadına aşık oldu! Aşk mesajları ortaya çıktı

Kayınpeder damadına aşık oldu! Aşk mesajları ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Gaziantep'te patlama! Ölü ve yaralılar var

Gaziantep'te patlama! Ölü ve yaralılar var

Yunanistan işgale hazırlanıyor!

Yunanistan işgale hazırlanıyor!

Kayınpeder damadına aşık oldu! Aşk mesajları ortaya çıktı

Kayınpeder damadına aşık oldu! Aşk mesajları ortaya çıktı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırgan Volkan Bayar 23 el ateş etmiş!

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırgan Volkan Bayar 23 el ateş etmiş!

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırgan Volkan Bayar'ın ilk ifadesi ortaya çıktı! Eşi de gözaltına alındı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırgan Volkan Bayar'ın ilk ifadesi ortaya çıktı! Eşi de gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ABD, Türkiye'ye S-400 satan Rus şirketini kara listeye aldı

ABD, Türkiye'ye S-400 satan Rus şirketini kara listeye aldı

Osmangazi Üniversitesi'ndeki katliamla ilgili gizlilik kararı alındı

Osmangazi Üniversitesi'ndeki katliamla ilgili gizlilik kararı alındı

Başına 1 milyon lira ödül konulmuştu! PKK'nın kritik ismi öldürüldü

Başına 1 milyon lira ödül konulmuştu! PKK'nın kritik ismi öldürüldü

Hakkari'den kahreden haber: 2 şehit, 1 yaralı

Hakkari'den kahreden haber: 2 şehit, 1 yaralı

Türkiye'den kritik Menbiç açıklaması

Türkiye'den kritik Menbiç açıklaması

Emniyet Genel Müdürlüğü'nde şoke eden olay! Polis Başmüfettişi otoparkta intihar etti!

Emniyet Genel Müdürlüğü'nde şoke eden olay! Polis Başmüfettişi otoparkta intihar etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.