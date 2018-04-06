Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 173. yıl dönümü

İSTANBUL (AA) - Türk Polis Teşkilatı'nın 173. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Edirnekapı Şehitliği'nde anma programı gerçekleştirildi.
Şehitlikteki program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ayrıca saygı atışı yapıldı, şehitlerin kabirlerine karanfil bırakıldı.
İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, şehitlik özel defterini imzaladı.
Tüm şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Çalışkan, "Sizler adaleti ve merhameti sağlamak, şanlı tarihimize, tarih yazan ülkemize sahip çıkmak için şehit oldunuz. Sizlere selam olsun. Emniyet Teşkilatı olarak bize düşen görev aynı azim ve kararlılıkla durmaksızın çalışmak ve yüce Allah nasip ederse şehit olmaktır. Şehitlerimizi saygı ve ve rahmetle anıyorum, ruhları şad olsun." dedi.
İstabul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz tarafından şehitler için dua edildi.
- "Babamın kahramanlıklarını anlatacağız"
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı'nda Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda şehit olan özel harekat polisi Erol İnce'nin eşi Sedef İnce, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşinin mezarını ziyaret etmek için iki çocuğuyla Ankara'dan İstanbul'a taşındıklarını söyledi.
Büyük üzüntü yaşadıklarını vurgulayan İnce, "Söyleyecek çok şey var ama kelimelerle ifade edemiyorum, sözün bittiği yerdeyiz.'' ifadelerini kullandı.
Şehidin oğlu Metin İnce de duygularını şöyle dile getirdi:
''Çok üzgün ama bir o kadar da gururluyuz. Babamın arkadaşları, emniyet müdürleri ve polis teşkilatı bizi bir an olsun yalnız bırakmadı. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Evde bulunan yalnızlığı ziyaretleriyle en aza indiriyorlar. Mutlu ve gururluyuz, en azından babamın kahramanlıklarını anlatacağız.''
Törenin ardından Eyüp Sultan Camisi'nde şehitler için kurban kesildi.
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