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Türk polisinden 19 Mayıs paylaşımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2018 20:14 | Son Güncelleme

Türk Polis Teşkilatının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Gençler, cesaretimizi güçlendiren ve sürdüren sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve kültürle insanlık değerinin, vatan sevgisinin en değerli örneği olacaksınız" sözlerine yer verildi

Türk Polis Teşkilatının Twitter hesabından, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla videolu paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) öğrencilerinin okuduğu Cahit Külebi'nin "Atatürk Kurtuluş Savaşı'nda" şiirine ve Bandırma Vapuru ile Milli Mücadele Parkı Açık Hava Müzesi ile Gazi Müzesinden görüntülere yer verildi.

Videonun, Ümit Yaşar Oğuzcan'ın, "Mustafa Kemal'i Düşünüyorum" şiirinin seslendirildiği bölümünde ise Atatürk'ün görüntüleri paylaşıldı.

Video, Atatürk'ün, "Gençler, cesaretimizi güçlendiren ve sürdüren sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve kültür ile insanlık değerinin, vatan sevgisinin en değerli örneği olacaksınız." sözlerinin yer aldığı görüntüyle sonlanıyor.

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