Türk polisinden Arnavutluk polisine eğitim desteği

TİRAN (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğünce, Arnavutluk'ta emniyet mensuplarına yönelik düzenlenen eğitimi tamamlayanlara sertifikaları törenle verildi.
Başkent Tiran'daki Güvenlik Akademisinde yapılan törene, Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği Müsteşarı Sinan Cem Baş, Arnavutluk Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı Güvenlik Akademisi Güvenlik ve Soruşturma Fakültesi Dekanı İlirjan Mandro'nun yanı sıra Türk emniyet yetkilileri katıldı.
Büyükelçilik Müsteşarı Baş, Arnavutluk ile Türkiye arasındaki ilişkilerin, siyasi, ekonomik, kültürel, güvenlik ve diğer her alanda ilerlediğini belirtti.
Güvenlik alanındaki iş birliğine özel önem verdiklerinin altını çizen Baş, "Arnavutluk'u ve Arnavutları dost ve kardeş olarak görüyoruz. Daha güvenli bir Arnavutluk daha güvenli bir Türkiye anlamına geliyor. Yani pek çok hadisede Türkiye'de suç başlayıp burada sona eriyor veya tam tersi oluyor. Son dönemde örgütlü suçlar, uyuşturucu suçları kapsamında biz bunun somut örneklerini de gördük." dedi.
Eğitim programları sayesinde insanlar arasında doğrudan temaslar kurulduğuna dikkati çeken Baş, "Biz gerçekten birbirimizi çok iyi anlayan iki toplumuz. Biz bu dostluk ve kardeşlik ilişkileri çerçevesinde sadece 2018'de 20 tane eğitim programı düzenledik." diye konuştu.
Eğitim programlarının faydalı geçmesi temennisinde bulunan Baş, "Bizim için Arnavutluk'un ve Arnavutların güvenliği Balkanların güvenliğidir." ifadesini kullandı.
Mandro da Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği temsilcilerine teşekkür ederek, aynı saatlerde Ankara'da da terör eğitimi alan Arnavut uzmanların sertifikalarını aldıkları bilgisini paylaştı.
"Sorgu ve sorgulama teknikleri" konulu bir haftalık eğitime 20 Arnavut polisi katıldı.
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