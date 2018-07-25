Türk polisinden Suriye’de uyuşturucu tüccarlarına darbe

ANKARA (DHA) - Suriye Görev Gücü kapsamında görevlendirilen Türk Polisi, terörden arındırılan bölgeleri uyuşturucudan temizliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) konuyla ilgili bir açıklama yaparak, fotoğraflar yayınladı.
Emniyet Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, 17 Temmuz’da Suriye Görev Gücü’nün Azez Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne danışmanlık görevi kapsamında yürütülen planlı operasyon ile Menbiç istikametinden Azez bölgesine uyuşturucu madde taşıdığı tespit edilen araçta yapılan aramada gizlemiş vaziyette 41 kilo 540 gram Captagon hap ele geçirildiği duyuruldu.
Yine açıklamada, 18 Temmuz’da Afrin’de PKK/PYD/YPG terör örgütüne finans sağlamak amacıyla uyuşturucu imal edildiği tespit edilen bir fabrikaya yapılan operasyonda 1 ton captogon yapımında kullanılan ham madde ele geçirilerek uyuşturucu madde imalatında kullanılan makinaların tamamına el konulduğu vurgulandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü, operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu ve uyuşturucu imalatında kullanılan makinelerin de fotoğraflarını yayınladı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Yayınlanan fotoğraflar
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