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Türk ressamın eserleri Çin’de görücüye çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 16:25 | Son Güncelleme

Ressam Devrim Erbil’in eserlerinden oluşan resim sergisi, Pekin’de Çinli sanatseverlerin beğenisine sunuldu.2018 Türkiye Turizm Yılı kapsamında Çin’in başkenti Pekin’de düzenlenen sergide, ünlü sanatçının İstanbul konulu resimleri yer alıyor.

Ressam Devrim Erbil’in eserlerinden oluşan resim sergisi, Pekin’de Çinli sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
2018 Türkiye Turizm Yılı kapsamında Çin’in başkenti Pekin’de düzenlenen sergide, ünlü sanatçının İstanbul konulu resimleri yer alıyor. Serginin açılışında Türkiye’nin Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen’in yanı sıra, farklı ülkelerin diplomatik misyon temsilcileri ile Çinli sanatseverler hazır bulundu. 81 yaşındaki Erbil ise sağlık durumu nedeniyle açılışa katılamadı. Açılışta konuşan Pekin Büyükelçisi Önen, Türkiye’de çağdaş sanatın önde gelen isimlerinden Devrim Erbil’in sergisinin, Çin’de Türkiye Turizm Yılı kapsamında düzenlenen bir dizi sanat etkinliğinden biri olduğunu ifade etti. Büyükelçi Önen, konuşmasında tüm konukları Pekin’de 17 Nisan’da yapılacak ve Anadolu Ateşi’nin de bir gösteri düzenleyeceği turizm yılı gala gecesine davet ettiğini sözlerine ekledi.
Güzel sanatların birçok dalında 60 yıldan fazla süredir sayısız eser veren ve aynı zamanda Devlet Sanatçısı unvanına da sahip Erbil’in yaklaşık 30 resminin bulunduğu sergi, Wangfujing The Peninsula Otel’de bir ay boyunca ziyaret edilebilecek.

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