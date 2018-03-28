HABER

Türk ressamın Katar'daki sergisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2018 22:23 | Son Güncelleme

Türk ressam ve hattat Kurt, Katar'da açtığı sergiyle şiir ve resmi buluşturdu

DOHA (AA) - Türk ressam ve hattat Murat Kurt, Katar'da açtığı sergiyle şiir ve resmi buluşturdu.

Sanatçı Kurt, Katar'ın başkenti Doha'daki Kültürel Bölge Genel Kurumu merkezinde Türk şiirini resimle buluşturan bir sergi açtı.

Osmanlı döneminde yazılan şiir kasidelerinin yanı sıra Kur'an-ı Kerim ayetlerinin de yazılı olduğu tabloların bulunduğu sergide 25 eser yer alıyor.

AA muhabirine konuşan Kurt, "Bütün bunları yaparken bir derdim vardı. Bin yıllık Türk şiirini boyamak istiyordum. Çünkü bin yıllık Türk şiirinde öyle muhteşem eserler, öyle güzel şeyler vardır ki bunlara kayıtsız kalamadım. Bunları sanatla buluşturmak istedim. Ve sonunda bu iş ortaya çıktı." dedi.

Bu eserleri insanların evlerine, ofislerine ve mekanlarına asıp üzerine konuşmalarını sağlamak istediğini belirten Kurt, Yavuz Sultan Selim'in resmettiği bir şiirini örnek göstererek, "Yavuz Sultan Selim çok sert bir padişah olduğu kadar çok iyi de bir şairdir." ifadelerini kullandı.

17 Mart'ta açılan sergi, cuma gününe kadar açık kalacak.

Mark Zuckerberg veri paylaşımı skandalıyla ilgili 'ifade verecek'Mark Zuckerberg veri paylaşımı skandalıyla ilgili 'ifade verecek'
Ünlü oyuncu bin pişman! 'Keşke Çiftlik Bank reklamını yapmasaydım'Ünlü oyuncu bin pişman! 'Keşke Çiftlik Bank reklamını yapmasaydım'
Meral Akşener'den flaş 'Gezi' çıkışıMeral Akşener'den flaş 'Gezi' çıkışı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Katar resim sergi

En Çok Okunan Haberler

Maliye, gelin adayı Hanife için düğmeye bastı

Maliye, gelin adayı Hanife için düğmeye bastı

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde pes dedirten hata!

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde pes dedirten hata!

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül: Bu tuzağa düşersek Hatay elimizden gidecek

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül: Bu tuzağa düşersek Hatay elimizden gidecek

Tükürülen pizzayı yiyen kişiden olay sözler: Tam üçüncü dilimi ısırdığımda...

Tükürülen pizzayı yiyen kişiden olay sözler: Tam üçüncü dilimi ısırdığımda...

Öykü Serter rezil oldu!

Öykü Serter rezil oldu!

SSCB'den sonra Rusya'dan bir ilk! Amerika'ya uçtular...

SSCB'den sonra Rusya'dan bir ilk! Amerika'ya uçtular...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Jandarma görünce şoke oldu!

Jandarma görünce şoke oldu!

PKK'ya darbe üstüne darbe!

PKK'ya darbe üstüne darbe!

MGK sonrası Türkiye'den tüm dünyaya net mesaj

MGK sonrası Türkiye'den tüm dünyaya net mesaj

İstanbul trafiğinde sis yoğunlu! Sürücüler zor anlar yaşıyor |İstanbul yol durumu....

İstanbul trafiğinde sis yoğunlu! Sürücüler zor anlar yaşıyor |İstanbul yol durumu....

İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı

İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı

Çocukların sevdiği plastik oyuncaklar mikrop saçıyormuş

Çocukların sevdiği plastik oyuncaklar mikrop saçıyormuş

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.