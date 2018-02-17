Yunan deniz birliklerine ait 3 bot 12 Şubat gecesi Bodrum'a bağlı Gümüşlük Mahallesine 2.5 mil uzaklıkta bulunan Kardak kayalıklarına gelerek Türk karasuları sınırlarını geçmişti. Bölgede devriye görevinde bulunan Türk Sahil Güvenlik Komutanlığına ait "Umut" isimli hücum botu ile Yunan Sahil Güvenlik botu arasında Kardak kayalıklarında bir çarpışma hadisesi yaşanmıştı.
Yaşanan çarpışma anları ise botlarda bulunan güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, Türk askerinin uyarılarına rağmen sınır ihlali yapan Yunan botuna Türk sahil güvenlik ekiplerince önleme yapıldığı görülüyor. Önleme sırasında tüm ikazlara rağmen süratle yoluna devam eden Yunan botu ve Türk sahil güvenlik botunun çarpışma anları görüntülerde yer alıyor.
İHA
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Türk sahil güvenlik botu ve Yunan botunun çarpıştığı o anlar kamerada
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