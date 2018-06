Türk Sahipli Koster Filosunun Yenilenmesi Projesi

"Karadeniz'de, Akdeniz'de bir ölçüde hakimiyet kurabilmemiz lazım. Piyasayı kontrol edebilen bir hale gelebilmemiz lazım. Eğer bunu yapamazsak o zaman bu yaptığımız işin de amacına ulaşması zor olur. Bu projeyi hayata geçirince ne olacak? Bir kere çok zor şartlarda faaliyetini sürdüren gemilerimiz devreden çıkacak. Şimdi armatörlerin gözüne uyku girmiyor. 'Gemisi batı mı? Tekneye bir şey oldu mu?' Bu konuda rahat edecekler. Çevre felaketi, can ve mal emniyeti konusu tamamen gündemden çıkacak. Ayrıca gemi inşa sanayimiz küresel krizden etkilendi. Kamu yatırımları var ama yeni inşalara ciddi canlılık gelecek, sektör 15 sene minimum 500 tekne yapacak. Bu da çok büyük bir iş hacmi. Sadece tersaneler değil, yan sanayiciler, tedarikçiler, tepeden tırnağa herkesin muazzam bir işleri açılmış olacak. Bu belki de gemi inşa sanayide yerlileştirme ve millileştirme hedefimizi de büyük oranda destekleyecek. Ana makineden tut, başka dışa bağımlı olduğumuz başka tesisatlara varıncaya kadar kendi imkan ve kabiliyetlerimizle yapma fırsatı verecek."

Her sene "Beyaz bayraktan düştük mü, düşeceğiz mi?" stresinin de yaşamaktan kurtulunacağını ifade eden Yıldırım, faydalarının bununla sınırlı olmadığını, elde edilen ilave navlunun cari açığa olumlu katkı sağlayacağını dile getirdi.

Yıldırım, filonun yaş ortalamasının düşeceğini, yeni gemilerin yüke erişiminin daha da kolaylaşacağını belirterek, şunları söyledi:

"Bu bir anlamda da ülkemizin denizcilikteki pozisyonunu uluslararası kuruluşlar nezdinde daha güçlü hale getirecek. Her gemi bir fabrika. 10 ila 14 kişi çalışacak. Böylece 2 bin, 2 bin 500 arasında yetişmiş nitelikli gemi adamı istihdamı sağlanmış olacak. Bu gemiler yapıldı, 2,5 sene, 5 sene sonra tekrar bakıma gelecek. Bütün bu bakımlar, küçük bakım, büyük bakım esnasında da tersanelere sürekli iş imkanı sağlayacaklar. Dolayısıyla denizci öğrencilerimizin de yetişmesi, denizde bizatihi çalışmalarını da bu gemiler teşvik edecek, onlara çok büyük katkı sağlayacak. Böylece denizde bizatihi mesai yapmış uzman kadrolara sahip olacağız. 15 yıllık süre içerisinde yan sanayide 35 bin kişiye sürdürülebilir bir iş imkanını bu proje sağlamış olacak. Projenin faziletleri say say bitmiyor. "

(Sürecek)