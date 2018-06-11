İSTANBUL (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye'nin büyük tehditlerle karşı karşıya olduğunu belirterek, "Bölgede Türkiye üzerinde ciddi bir planlama var, o yüzden bu seçimler ülkenin beka meselesidir." dedi. Türk Sahipli Koster Filosunun Yenilenmesi Projesi imza töreninde konuşan Yıldırım, projenin işleyişiyle ilgili bilgi verdi. Şirket kurulup yönetim teşkil edildikten sonra gerekli organizasyon yapılanmasının tamamlanarak takvimin fiilen başlayacağını anlatan Yıldırım, burada bakanlıkların önemli katkılarının olduğunu söyledi. Yıldırım, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın bizatihi Patent Enstitüsü vasıtasıyla buraya sermaye koyacağını, yüzde 49'un sermayesini devletin buradan karşılayacağını anlatan Yıldırım, şöyle konuştu: "Yüzde 51'i de siz şimdiden kim katılacak, kuruluş bazında, tüzel kişilik, özel, vesaire bunların çalışmalarını bir an önce tamamlamanız gerekiyor. Kimler katılacaksa bunları net olarak ortaya koymanız gerekiyor. Aksi halde proje tek yanıyla sadece kamu desteğiyle ölü doğmuş olur. Projeden beklediğimiz faydayı sağlayamayız, bunu baştan söyleyeyim."

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın hem yapacağı düzenlemeler, kurallar hem de burada gemilerin teşviki gibi çalışmalarla projeye katkı sağlayacağını dile getiren Yıldırım, Ekonomi Bakanlığı'nın da "Terzi usulü" dedikleri siparişle yapılmış teşvik sistemini, proje teşviki sistemini burası için de uygulayacağını kaydetti. - "Sektöre 3,5 milyar dolarlık bir yatırımdan bahsediyoruz" Başbakan Yıldırım, 500 geminin her birinin bir proje olamayacağını anlatarak, "Mutlaka projenin tamamı için bizi bir teşvik sistemi çerçevesi belirleyeceğiz ve buna göre kısa sürede bunun kararını vereceğiz. Böylece artık projenin cazibesini artıracak ne lazımsa bunu yapmış olacağız." dedi. Rusların bir zamanlar Körfez'de Sedef Tersanesine 25 tekne sipariş ettiğinde, bunun 5-10 sene konuşulduğunu dile getiren Yıldırım, "Şimdi 500 gemiden bahsediyoruz. 3,5 milyar dolarlık sektöre bir yatırımdan bahsediyoruz. İş büyük iş, heyecan verici bir iş, bu heyecanı önce sizde görmek istiyoruz. Ramazan rehaveti var anlıyorum ama ramazan bitiyor ondan sonra tam yol ileri." diye konuştu.

Başbakan Yıldırım, emeği geçenlere teşekkür ederek, şunları kaydetti: "Siz bir an önce 51'in ortaya koyacağı parayı ne yapın yapın bulun karşımıza gelin, parayı getirmeden biz yatırmayız onu söyleyeyim. Bunu sizden esirgediğimizden değil, projenin yürümesi için buna ihtiyaç var. Projeye inanılması lazım. Kendi arkadaşlarımız, denizcilerimiz, kostercilerimizin ikna edilip projeye inanmalarını güvenmelerini sağlamamız lazım. Bununla ilgili çalışmaları bir an önce yaparsak isabetli olur ve seri şekilde işin içine girebiliriz." Bu yönde de gerek finansmanın sürdürülebilirliği gerekse finansman kaynaklarının oluşturulması bakımından fikirlerinin olduğunu anlatan Yıldırım, bunları da seçimden sonra oturup detaylarıyla konuşma fırsatlarının olduğunu söyledi. Yıldırım, bu ayda iki bayram yaşayacaklarına işaret ederek, bunlardan birinin ramazan, diğerinin de 24 haziran bayramı olduğunu belirtti. - "Polemiklerle afaki laflarla propaganda yapıyorlar" "Türkiye'de istikrar sürsün, Türkiye büyüsün" diye 16 Nisan'da 65. Hükümet'in Başbakanı olarak, Bakanlar Kurulu olarak cumhuriyet tarihinin en büyük yönetim sistemi değişikliğini milletin onayına getirdiklerini ifade eden Yıldırım, 24 Haziran'ın bir sene önce kabul edilen bu sistemin hayata geçirilmesinden ibaret olduğunu aktardı.

Başbakan Binali Yıldırım, muhalefetin adaylarının bu halk oylamasının ortaya koyduğu sonucu bir türlü kabullenemediklerini belirterek, şöyle devam etti: "Millet iradesini önce içselleştirmeleri lazım ki milletten yeniden yetki istesin. 'Geri döneceğiz', 'geri getireceğiz', 'bunu iptal edeceğiz'... Ortaya bir proje de koymuyorlar, koymamalarını da ayıplamıyorum çünkü bir şey akıllarına geliyor söyleyecekler 'Ya bunu AK Parti yaptı.' diyorlar, AK Parti yapmış ne söylesin, köprü dese, yol dese, hastane dese, okul dese yapılmış. Söyleyecek bir şey yok. Onun için polemik yapıyor. 'Tayyip Erdoğan'ı indireceğiz, yaptıklarını durduracağız, Kanal İstanbul'u yaptırmayacağız. Yerli arabaya geçit vermeyeceğiz...' Polemiklerle afaki laflarla propaganda yapıyorlar." - "Bu seçimler ülkenin beka meselesidir" Türkiye'nin 15 yılda elde ettikleri güven ve istikrarı harcayacak ülke olmadığını vurgulayan Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Türkiye büyük tehditlerle karşı karşıya. Bölgede Türkiye üzerinde ciddi bir planlama var, o yüzden bu seçimler ülkenin beka meselesidir. Güneyimizde bir terör devleti kurmaya çalışıyorlar, bunu da Kürtlerin kanı ve canı üzerinden yapmaya çalışıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar Kürtlerle Türkleri, bizleri birbirimize düşman edemezler. Bizler etle tırnak gibiyiz. Bin yıldır bu topraklardayız, tasada da sevinçte de hep beraber olduk, bundan sonra da beraber olacağız. "