Türk sanatçıdan Londra'da Grenfell sergisi

Dünya genelinde çok fazla üzücü olaylar yaşandığını dile getiren Kaplan, Londra, Afganistan ya da Afrika'nın bir ülkesi, nerede olursa olsun genel itibarıyla insanların mağduriyetlerinin daha çok başkalarının ihmallerinden kaynaklandığını ifade etti.

Yoğun ilgi gösterilen sergiyle ilgili Anadolu Ajansı muhabirine konuşan Kaplan, Grenfell yangınını bildiğini ancak eserlerini ortaya çıkarmadan önce mağdurların hissettiklerini yansıtabilmek amacıyla uzun bir süre araştırma yaptığını aktardı.

Yaklaşık 30 eserin yer aldığı sergi iki ayrı seriden oluşuyor. İlk seride klasiği modern sanatla harmanlayarak yeni bir boyut kazandırdığı minyatür çalışmalarına yer veren sanatçı Kaplan, ikinci seride ise doğrudan Grenfell yangınının hislerini yansıtan eserleri bulunuyor.

Gelecekteki çalışmalarında da insanların mağduriyetlerini göz önüne çıkaran projelerde olmak istediğini vurgulayan Kaplan, "Grenfell'i yapma sebeplerimden birisi de bu. Çok fazla Müslüman ve sosyo-ekonomik seviyesi iyi olmayan mağdur kişilerin, sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda çok yüksek bir yerde de benzer trajediyi yaşayabileceğini göstermek." şeklinde konuştu.

- Şikayetler göz ardı edilmişti

Kensington ve Chelsea Belediyesine ait 24 katlı Grenfell Tower apartmanında geçen yıl 14 Haziran gecesi bozuk bir buzdolabının patlamasıyla başlayan yangında bebek ve çocukların da aralarında olduğu 72 kişi yaşamını yitirmişti. Yangının, binanın dış cephesinde kullanılan plastik kaplama nedeniyle hızla yayıldığı bildirilmişti.

Sosyal konut niteliğindeki binada çıkan yangından, geniş bütçesiyle bilinen Muhafazakar Partinin yönetimindeki belediye sorumlu tutulmuştu.

Bina sakinlerinin son 4 yılda yangın güvenliği konusunda belediyeye çok sayıda şikayette bulunduğu ortaya çıkmıştı. Bu şikayetlerin binanın tadilatıyla ilgili raporda dikkate alınmadığı görülürken, yakın zamanda yapılan bir teftişte de binanın "güvenli" ilan edildiği açıklanmıştı.