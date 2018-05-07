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Türk sanatçıdan Londra'da Grenfell sergisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2018 20:05 | Son Güncelleme

Sanatçı Kaplan'ın geçen yıl İngiltere'de yaşanan Grenfell yangınına ilişkin 30 eserinden oluşan resim sergisi 10 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek

LONDRA (AA) - Türk sanatçı Beyza Kaplan'ın geçen yıl İngiltere'de yaşanan Grenfell yangınına ilişkin eserlerinden oluşan resim sergisi başkent Londra'da açıldı.

Londra'nın batısındaki Al Manaar Müslüman Kültürel Miras Merkezi'nde düzenlenen serginin açılışına, Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) İngiltere Başkanı Erdal Yetimova, Harrow Belediye Başkanı Margaret Davine, yangının yaşandığı semtin sakinleri, mağdur aileler ve sanatseverler katıldı.

Yaklaşık 30 eserin yer aldığı sergi iki ayrı seriden oluşuyor. İlk seride klasiği modern sanatla harmanlayarak yeni bir boyut kazandırdığı minyatür çalışmalarına yer veren sanatçı Kaplan, ikinci seride ise doğrudan Grenfell yangınının hislerini yansıtan eserleri bulunuyor.

Yoğun ilgi gösterilen sergiyle ilgili Anadolu Ajansı muhabirine konuşan Kaplan, Grenfell yangınını bildiğini ancak eserlerini ortaya çıkarmadan önce mağdurların hissettiklerini yansıtabilmek amacıyla uzun bir süre araştırma yaptığını aktardı.

Dünya genelinde çok fazla üzücü olaylar yaşandığını dile getiren Kaplan, Londra, Afganistan ya da Afrika'nın bir ülkesi, nerede olursa olsun genel itibarıyla insanların mağduriyetlerinin daha çok başkalarının ihmallerinden kaynaklandığını ifade etti.

Gelecekteki çalışmalarında da insanların mağduriyetlerini göz önüne çıkaran projelerde olmak istediğini vurgulayan Kaplan, "Grenfell'i yapma sebeplerimden birisi de bu. Çok fazla Müslüman ve sosyo-ekonomik seviyesi iyi olmayan mağdur kişilerin, sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda çok yüksek bir yerde de benzer trajediyi yaşayabileceğini göstermek." şeklinde konuştu.

- Şikayetler göz ardı edilmişti

Kensington ve Chelsea Belediyesine ait 24 katlı Grenfell Tower apartmanında geçen yıl 14 Haziran gecesi bozuk bir buzdolabının patlamasıyla başlayan yangında bebek ve çocukların da aralarında olduğu 72 kişi yaşamını yitirmişti. Yangının, binanın dış cephesinde kullanılan plastik kaplama nedeniyle hızla yayıldığı bildirilmişti.

Sosyal konut niteliğindeki binada çıkan yangından, geniş bütçesiyle bilinen Muhafazakar Partinin yönetimindeki belediye sorumlu tutulmuştu.

Bina sakinlerinin son 4 yılda yangın güvenliği konusunda belediyeye çok sayıda şikayette bulunduğu ortaya çıkmıştı. Bu şikayetlerin binanın tadilatıyla ilgili raporda dikkate alınmadığı görülürken, yakın zamanda yapılan bir teftişte de binanın "güvenli" ilan edildiği açıklanmıştı.

İngiliz basını, binanın tadilatında kullanılan dış cephe kaplamasının yangına dayanıksız olduğunu, binayı yangına dayanıklı malzeme ile kaplamanın maliyetinin ise belediyeye çıkan faturayı sadece 5 bin sterlin artıracağını bildirmişti.

Resim, çini, minyatür ve tezhip gibi çeşitli branşlarda çalışmaları ve çeşitli ödülleri bulunan Kaplan, Kültür ve Turizm Bakanlığınca verilen "Kültürel Miras Taşıyıcısı" ünvanına da sahip.

Sergi, 10 Mayıs'a kadar Al Manaar Müslüman Kültürel Miras Merkezi'nde ziyaret edilebilecek.

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Beyza Kaplan Grenfell ingiltere Londra sergi

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