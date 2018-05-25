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Türk sanatçılardan Louvre Müzesi'nde sergi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 23:48 | Son Güncelleme

Paris'teki Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı'ndaki sergi, sanatseverlerin beğenisine sunuldu

PARİS (AA) - Türk sanatçılar, Fransa'nın başkenti Paris'teki Louvre Müzesi'nde düzenlenen Uluslarası Çağdaş Sanat Fuarı'nda sergi açtı.

Türk sanatçıların eserlerini Fransa'da sergilemek amacıyla 2015'te kurulan Türk Sanatçılar Derneğinin (ACT) Başkanı Nazan Aktan, fuarla ilgili AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Aktan, Türk sanatçıların fuara her sene katılım sağladıklarını ifade ederek, "Bizim buradaki amacımız Türkiye ile Türk kültürünü ve sanatçılarımızı tanıtmak. Bir nevi imajımızı tazelemek, bizi tanımalarını sağlamak." diye konuştu.

Bu tür fuarlarda yabancıların Türkleri ve Türk sanatçıların eserlerine olan meraklarını gözlemleme fırsatı olduğunu belirten Nazan Aktan, "Ülkemizi buralarda temsil etmeye gayret ediyorum." dedi.

Aktan, serginin Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle açıldığını ifade ederek, bu vesileyle Bakan Numan Kurtulmuş'a teşekkürlerini iletti.

Bu yıl 22'ncisi düzenlenen ve ACT'nin 9 sanatçı ve yaklaşık 30 eserle katıldığı Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı etkinliğinde, Türk sanatçıların standı yoğun ilgi gördü.

Farklı ülkelerden yaklaşık 450 sanatçının katıldığı ve 1700'den fazla eserin sergilendiği fuar, Louvre Müzesi'nin altındaki Carrousel du Louvre Sergi Salonu'nda 27 Mayıs'a kadar gezilebilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Fransa Louvre müzesi paris sanat Türk sanatçılar

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