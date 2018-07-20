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Türk sanatlarına yabancı öğrencilerin eli değiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 11:10 | Son Güncelleme

Karabük'te, Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Yaz Okulu kapsamında İngiltere, Japonya, Filistin, Hindistan, Pakistan, Moğolistan, Çin, Rusya, Mısır gibi ülkelerden Karabük'e gelen 23 yabancı öğrenci, Türk sanatlarından bazılarını öğrenme imkanı buluyor - TÖMER okutmanı Mehmet Önder Karakaş: - "Etkinlik kapsamında SAKEM tarafından düzenlenen rölyef kursuna katıldık. Öğrencilerimiz bu kurs vasıtasıyla Türk sanatlarını ve kültürünü yakından görme fırsatı buluyor"

ERSİN TURAN - Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Yaz Okulu kapsamında 18 ülkeden Karabük'e gelen 23 öğrenci, Safranbolu Kültür Eğitim Merkezi'nde (SAKEM) el sanatları dersi alıyor.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin (TÖMER) ev sahipliğinde Karabük'te bulunan 23 öğrenci, boyutlu kağıt sanatı, seramik ve ebru gibi çeşitli eğitimler alacak.

TÖMER Okutmanı Mehmet Önder Karakaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kursun 3 hafta süreceğini söyledi.

Yunus Emre Enstitüsü'nün 2010'dan bu yana Türkçe Yaz Okulu etkinliği düzenlediğini ifade eden Karakaş, "Bu bizim dahil olduğumuz üçüncü yaz okulu. Bu sene 118 ülkeden bin öğrencinin katılımıyla gerçekleşiyor. Biz Karabük Üniversitesi olarak 18 ülkeden 23 öğrenciye ev sahipliği yapıyoruz. Bu projede, hem dil öğretimi, hem de öğrencilerimize Türk kültürü ve sanatını tanıtmak bizler açısından oldukça önemli. Etkinlik kapsamında SAKEM tarafından düzenlenen rölyef kursuna katıldık. Öğrencilerimiz bu kurs vasıtasıyla Türk sanatlarını ve kültürünü yakından görme fırsatı buluyor. Bunun dışında pek çok etkinlikle öğrencilerimizi misafir edeceğiz." diye konuştu.

SAKEM Koordinatörü Münevver Esen ise TÖMER'in kendileriyle irtibata geçtiğini ve daha önce bu tarz bir uygulama yaptıklarını belirtti.

Uluslararası öğrencilere Türk kültürünü ve el sanatlarını atölye çalışması şeklinde öğretmeye çalıştıklarını aktaran Esen, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimiz rölyefle başladılar. Bunun dışında seramik de çalışacağız. Gençlerimizin çok ilgili olduğunu gözlemledik. Türk kültürüne karşı ayrıca bir ilgi duyduklarını gözlüyoruz. Gençlerimizle, Türkçe diyalog kurabilmenin sevincini yaşıyoruz."

- "Türkiye ve Türk insanı çok güzel"

Filistinli Reem Abdullah da Türkçeyi çok sevdiğini ifade etti.

Fas'ta araştırma yaptığını ve Yunus Emre Enstitüsü'nü bulduğunu vurgulayan Abdullah, "Orada Türkçe öğrendik. Karabük çok güzel bir şehir. Her yerde çok güzel insanlar var, çok misafirperverler. Burada yaşamak çok güzel. Ben Türkçe öğreniyorum ve böylece Türk kültürünü daha yakından tanıyorum." dedi.

Somalili İsmail Abdullahi Ahmed ise Türkiye'nin çok güzel bir ülke olduğunu kaydetti.

Çok farklı yerleri gezdiklerini anlatan Ahmed, "Bugün rölyef kursu için geldik. Türkiye ve Türk insanı çok güzel, onları unutmayacağız. Ben ilk kez yaptığım için rölyef yapmak zor, az az öğreniyorum." şeklinde konuştu.

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Karabük Üniversitesi Mehmet Önder Karakaş Safranbolu SAKEM Yunus Emre Enstitüsü

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