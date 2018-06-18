Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, kurulması palanlanan Mega Endüstri Bölgeleri ile ilgili, "Biz Türkiye'nin bir sıçrama yapabilmesi, sanayide derinlik kazanması ve genişleme yapabilmesini arzu ediyoruz. Bu kapsamda denize entegre Mega Endüstri Bölgesi kurulması için çalışmaları başlattık. Bu çalışma Malezya ve Singapur'da örnekleri görünen ekonomik bölgeler gibi olacak. Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz, Kuzey Ege ve Güney Marmara olmak üzere 5 bölgede olacak." dedi.

Bakan Özlü, Eski Bolu Caddesi'ndeki AK Parti Milletvekili adayı Ayşe Keşir'in seçim bürosu açılışına katıldı.

Büro açılışının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özlü, Mega Endüstri Bölgeleri'nin, Bakanlığın son 1,5 yıllık çalışmalarının sonucu olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konu hakkında açıklamalarda bulunduğunu ve söylediği her rakamın altında ciddi hesaplamalar ve çalışmalar olduğuna vurgu yapan Bakan Özlü, şunları kaydetti:

"Biz Türkiye'nin bir sıçrama yapabilmesi, sanayide derinlik kazanması ve genişleme yapabilmesini arzu ediyoruz. Bu kapsamda denize entegre Mega Endüstri Bölgesi kurulması için çalışmaları başlattık. Bu çalışma Malezya ve Singapur'da örnekleri görünen ekonomik bölgeler gibi olacak. Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz, Kuzey Ege ve Güney Marmara olmak üzere 5 bölgede olacak. Bunun bir örneği Singapur'da vardır. Singapur'da Surbana Jurong bölgesindeki ekonomik ölçek 66 milyon dolardır. Biz bu ekonomi bölgeleri ile Türk sanayisine bir sıçrama yaptırmayı hedefliyoruz. Güzel bir proje. İnşallah ilk örneklerini Filyos, Trabzon Yatırım Adası ve Adana Ceyhan'da göreceğiz."