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"Türk sanayisine bir sıçrama yaptırmayı hedefliyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2018 13:49 | Son Güncelleme

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü: - (Mega Endüstri Bölgeleri) "Biz Türkiye'nin bir sıçrama yapabilmesi, sanayide derinlik kazanması ve genişleme yapabilmesini arzu ediyoruz. Bu kapsamda denize entegre Mega Endüstri Bölgesi kurulması için çalışmaları başlattık. Bu çalışma Malezya ve Singapur'da örnekleri görünen ekonomik bölgeler gibi olacak. Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz, Kuzey Ege ve Güney Marmara olmak üzere 5 bölgede olacak" - "Biz bu ekonomi bölgeleri ile Türk sanayisine bir sıçrama yaptırmayı hedefliyoruz. Güzel bir proje. İnşallah ilk örneklerini Filyos, Trabzon Yatırım Adası ve Adana Ceyhan'da göreceğiz"

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, kurulması palanlanan Mega Endüstri Bölgeleri ile ilgili, "Biz Türkiye'nin bir sıçrama yapabilmesi, sanayide derinlik kazanması ve genişleme yapabilmesini arzu ediyoruz. Bu kapsamda denize entegre Mega Endüstri Bölgesi kurulması için çalışmaları başlattık. Bu çalışma Malezya ve Singapur'da örnekleri görünen ekonomik bölgeler gibi olacak. Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz, Kuzey Ege ve Güney Marmara olmak üzere 5 bölgede olacak." dedi.

Bakan Özlü, Eski Bolu Caddesi'ndeki AK Parti Milletvekili adayı Ayşe Keşir'in seçim bürosu açılışına katıldı.

Büro açılışının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özlü, Mega Endüstri Bölgeleri'nin, Bakanlığın son 1,5 yıllık çalışmalarının sonucu olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konu hakkında açıklamalarda bulunduğunu ve söylediği her rakamın altında ciddi hesaplamalar ve çalışmalar olduğuna vurgu yapan Bakan Özlü, şunları kaydetti:

"Biz Türkiye'nin bir sıçrama yapabilmesi, sanayide derinlik kazanması ve genişleme yapabilmesini arzu ediyoruz. Bu kapsamda denize entegre Mega Endüstri Bölgesi kurulması için çalışmaları başlattık. Bu çalışma Malezya ve Singapur'da örnekleri görünen ekonomik bölgeler gibi olacak. Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz, Kuzey Ege ve Güney Marmara olmak üzere 5 bölgede olacak. Bunun bir örneği Singapur'da vardır. Singapur'da Surbana Jurong bölgesindeki ekonomik ölçek 66 milyon dolardır. Biz bu ekonomi bölgeleri ile Türk sanayisine bir sıçrama yaptırmayı hedefliyoruz. Güzel bir proje. İnşallah ilk örneklerini Filyos, Trabzon Yatırım Adası ve Adana Ceyhan'da göreceğiz."

- İstihdam rakamları

Bakan Özlü, mart ayı istihdam rakamlarının açıklandığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"432 bin kişiye geçen yılın aynı dilimine göre iş imkanı sağladık. Türkiye'de her geçen gün iş gücüne katılım oranı artıyor. Türkiye Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde, özellikle de avro bölgesindeki 24 ülke içerisinde geçen yıl en fazla istihdam sağlayan ülke oldu. 2012 ve 2017 yılları arasındaki 5 yılda da Avrupa birliği ülkelerinin toplamından daha fazla istihdam oluşturan bir ülkeyiz. Olumlu bir süreç yaşıyoruz. Türkiye büyüyor. Geçen yıl ve bu yılın ilk çeyreğinde 7,4 büyüme sağladık. Bu büyüme otomatik olarak istihdama yansıyor. Bu, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı istihdam seferberliğinin bir sonucudur. İkinci çeyrekte de birinci çeyrektekine benzer bir büyümenin olacağını bize öncü göstergeler söylüyor."

Seçim ofislerinin, milletvekillerinin seçimin ardından kullanacağı ofis olacağını ve AK Parti olarak, milletvekillerinin yasama görevi dışında sürekli kendi bölgelerinde vatandaşlarla birlikte olmalarını istediklerini anlatan Özlü, "Biz böyle bir karar aldık ve aday olan her vekilimizde bunu imzaladı. Vekillerimiz yasama olan haftanın 4 günü mecliste, geriye kalan 3 günü kendi seçim bölgelerimizde halkımızla birlikte olacaklar. Vekillerimizin illerde kendi ofisleri olacak ve açık olacak." diye konuştu.

Daha sonra Bulvar Caddesi'ne geçen Bakan Özlü, burada da partisinin milletvekili adayı Numan Çabuk'un ofisinin açılışını gerçekleştirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Düzce Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü

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