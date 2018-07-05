"Türk şarkıları hislerime daha yakın"

İSTANBUL (AA) - AİŞE HÜMEYRA BULOVALI - Türkiye'de yaşayan İranlı şarkıcı Yashna, "Manevi anlamda dilimi, ülkemi terk etmiş değilim. Türk şarkılarını kendi hislerime daha yakın gördüğüm için Türkçe şarkı yapmaya devam ediyorum." dedi.
Üniversite eğitimini Hindistan'da dört yıl farmakoloji üzerine alan Yashna, yaklaşık 2 yıldır Antalya'da yaşıyor.
Henüz çocukluk yaşlarında müzikle ilgilenmeye başlayan İranlı şarkıcı, üniversiteden sonra dans ve sahne alanında kendini geliştirerek, Dubai'de sahne aldı.
Ülkesinde "Ye Ombre" adlı Farsça bir single çıkardıktan sonra profesyonel anlamda çalışmalarına devam eden Yashna, son olarak hazırladığı sözleri Şebnem Sungur'a, müziği ise Serdar Aslan'a ait "Mucize" başlıklı şarkısını müzikseverlerle buluşturdu.
Aranjesini Erhan Bayrak'ın üstlendiği şarkının klibi ise Gülşen Aybaba tarafından 18 saatte çekildi.
- "Türkçe'yi kendi kendime öğrendim"
Yashna, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukluğundan bu yana Türkiye'ye sevdalı olduğunu söyledi.
Hindistan'da üniversite yıllarından sonra tekrar İran'a döndüğünü ve orada kısa bir süre hostes olarak çalıştığını aktaran Yashna, "Sonra hayallerim için Dubai'ye gittim. Orada 5 yıl sahne aldım. Fakat bu bana yetmedi. Bu yüzden de Türkiye'ye yerleştim." dedi.
İranlı şarkıcı Yashna, 2015 yılında Türkiye'de düzenlenen bir şarkı yarışmasına da katıldığını anlatarak, şunları kaydetti:
"8 yaşımdan beri Türkiye'yi çok seviyorum. Zaten hep Türk şarkıları dinliyordum. Bu bakımdan da Türkiye'yi yaşamak için seçtim ve Türkçe şarkı yapmayı çok seviyorum. Annem ve babam İranlı ve dilleri Farsça olmasına rağmen ben Türkçe'yi kendi kendime öğrendim."
- "Uluslararası bir albüm yapmak istiyorum"
Farsça ve Türkçe'nin yanı sıra Arapça şarkılar da seslendiren Yashna, Rusça öğrenmeye başladığını ve yakın zamanda İngilizce şarkıların da yer aldığı uluslararası bir albüm yapmak istediğini dile getirdi.
Yashna, Z7 Prodüksiyon etiketi ile haziran ayının sonunda çıkan "Mucize" adlı single'ın müzikseverler tarafından beğenildiğine işaret ederek, kısa bir zaman içerisinde ikinci bir şarkının dinleyicilerle buluşacağını ifade etti.
Türkçe şarkıları çok beğendiğine vurgu yapan Yashna, "Türk müzikleri dinlediğim zaman gerçekten uçuyorum, öyle bir hal benim için. Çok sağlam bir müzik var zaten Türkiye'de. Bir de benim duygularımı Türkçe sözler daha iyi tanımlıyor." dedi.
Genç şarkıcı Yashna, Sezen Aksu başta olmak üzere Sıla, Gökhan Tepe gibi Türkiye'de müziğini beğendiği birçok sanatçının olduğunu kaydetti.
- "Türkiye'deki müzik marketi çok misafirperver"
İran'da kadınların şarkı söylemesinin yasak olmasına değinen Yashna, "Umarım ki ileride bu durum düzelir. Olursa da tabii ki ülkemde şarkı söylemek benim için bir onurdur." ifadelerini kullandı.
Yashna, Türkiye'deki müzik marketinin çok misafirperver olduğuna dikkati çekerek, "İran'da ise maalesef eserden daha çok klip nasıl, ona bakılıyor. Müzik ne diyor? Söz ne diyor? O kadar önemli değil ama görüntülü video nasıl bir şey, o daha önemli şu an İran'da." yorumunda bulundu.
Ayrıca kendisini destekleyen ve desteklemeyen herkese teşekkür eden Yashna, sözlerini şöyle tamamladı:
"Ümit ediyorum en yakın zamanda sanat alanında millet ayrımcılığı yapılmaz. Şayet bir Türk de Farsça bir şarkı söylemek isterse desteklememiz gerekir. Geçmişte Emel Sayın da Farsça 'Gole Sengem' adlı eseri söylemişti ve zihinlerde kalıcı bir şekilde kaldı. Ben aslında manevi anlamda dilimi, ülkemi terk etmiş değilim. Türk şarkılarını kendi hislerime daha yakın gördüğüm için Türkçe şarkı yapmaya devam ediyorum. İleri ki günlerde tabii daha fazla Farsça şarkı benden duyacaklar."
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