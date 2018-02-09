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Türk savaş uçakları Afrin’deki hedefleri vuruyor

GÜNCEL HABERLERİ | 09.02.2018 00:31 | Son Güncelleme

Türk savaş uçakları Afrin’deki hedefleri vuruyor

AZEZ (AA) – Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin’de PYD/PKK’ya ait hedeflere hava harekatı düzenliyor.

Bölgedeki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, Türk savaş uçakları Afrin’de terör örgütü PYD/PKK'ya ait hedefleri vuruyor.

TSK ve Özgür Suriye Ordusu’nun kontrolünde olan Burseya Dağı’nın güneybatısındaki Bafilun Dağı’nın da aralarında olduğu en az 6 hedefin vurulduğu hava harekatı sürüyor.

Askeri kaynaklar da hava harekatının gece yarısı başladığını ve devam ettiğini doğruladı.

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Anahtar Kelimeler:
Afrin hava harekatı TSK

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