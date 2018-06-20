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Türk seçmenin yoğun olduğu ülkelerde oy kullanımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2018 02:09 | Son Güncelleme

24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için çok sayıda Türk seçmene sahip ülkelerde oy kullanım oranının en yüksek Belçika ve İsviçre'de olduğu görüldü - En fazla Türk seçmenin bulunduğu Almanya'da oy kullanım oranı yüzde 49.74 olarak ortaya çıkarken, Fransa, Hollanda ve Avusturya'da bu oran yüzde 50'lere ulaştı

BRÜKSEL (AA) - 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için çok sayıda Türk seçmene sahip ülkelerdeki oy kullanım oranlarının özellikle Belçika ve İsviçre'de yüksek olduğu görüldü.

AA muhabiri, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), dış temsiliciklerde ve şimdiye kadar gümrük kapılarında kullanılan oylara ilişkin yayımladığı verilerden, Türk seçmenin yoğun olduğu ülkelerde oy kullanımına ilişkin bilgileri derledi.

Verilere göre, 142 bin 463 kayıtlı seçmen bulunan Belçika'da 82 bin 423 kişi oy kullanarak, seçimlere yüzde 57.86 oranıyla yüksek bir katılım gösterdi.

İsviçre'de de 98 bin 929 kayıtlı seçmenin 56 bin 96'sı sandığa giderek oy kullanım oranını yüzde 56.7'a çıkardı.

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- Almanya'da oy kullanım oranı yüzde 49.74

Yurt dışında 1 milyon 443 bin 585 Türk seçmenle en fazla kayıtlı seçmene ev sahipliği yapan Almanya'da ise oy kullanım oranı 717 bin 992 oyla yüzde 49.74'e ulaştı.

Almanya'nın ardından en fazla Türk seçmenin bulunduğu Fransa'da ise 340 bin 751 seçmenin 170 bin 901'i oy kullanarak oy kullanım oranını yüzde 50.15'e yükseltti.

Veriler, 260 bin 264 seçmenli Hollanda da 130 bin 383 kişinin sandığa gittiğini, oy katılım oranının ise yüzde 50.1 olduğunu gösterdi.

Avusturya'da ise oy kullanım oranı 106 bin 657 kayıtlı seçmenin 55 bin 273'ünün oy vermesiyle birlikte yüzde 51.82 olarak ortaya çıktı.

Birleşik Kralık'ta kayıtlı bulunan 99 bin 250 seçmenin 47 bin 517'si oy kullandı. Birleşik Krallık'taki oy kullanım oranı 47.88 oldu.

Avrupa genelinde ise en dikkati çeken rakamların Lüksemburg'da olduğu görüldü. Kayıtlı seçmen sayısı 778 olan Lüksemburg'da 10 bin 240 kişi sandığa giderek, oy kullanım oranını yüzde bin 316'ya yükseltti. Lüksemburg'daki yüksek katılım oranının Almanya, Fransa ve Belçika'dan giden seçmenler nedeniyle yüksek olduğu düşünülüyor.

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- ABD'de oy kullanım oranı yüzde 34.88

Yüksek sayıda Türk seçmene sahip ülkelerden ABD'de oy kullanım oranı Avrupa ülkelerinin gerisinde kaldı.

Veriler, 106 bin 301 kayıtlı seçmene sahip ABD'de 37 bin 75 kişinin oy kullandığını, bunun da yüzde 34.88'lik bir katılım oranına tekabül ettiğini gösterdi.

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- Yurt dışı oylarında rekor

Toplamda, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 47 bin 323 seçmenin 1 milyon 486 bin 408'ü, 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy kullanarak rekor kırdı.

Yurt dışı genelindeki dış temsiliciklerde ve şimdiye kadar gümrük kapılarındaki oy kullanım oranı yüzde 48.78'e ulaştı.

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24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimi ABD Almanya Belçika Fransa Hollanda isviçre Lüksemburg

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