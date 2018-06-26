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"Türk seçmeninin kararına saygı duyuyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2018 00:53 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanlığı: - "Türk seçmeninin kararına saygı duyuyoruz ve ortak meydan okumalarla yüzleşirken Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapıcı bir ilişkiyi sabırsızlıkla bekliyoruz"

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanlığından Türkiye'deki seçim sonuçlarına ilişkin, "Türk seçmeninin kararına saygı duyuyoruz." açıklaması yapıldı.

Dışişleri Bakanlığından Anadolu Ajansına yapılan açıklamada, Türk seçmeninin kararına saygı duydukları ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ortak meydan okumalarla yüzleşirken Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapıcı bir ilişkiyi sabırsızlıkla bekliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan da dahil Türkiye'nin tüm seçilmiş temsilcilerine, Türkiye'nin tüm vatandaşlarının farklı görüşlerini temsil etmeleri ve Türk demokrasisini güçlendirmeleri noktasında çağrıda bulunuyoruz."

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders da yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçim zaferinden dolayı arayacağını bildirerek, "Güçlü bağlarımızı bir kez daha vurgulamak için Başkan Trump ile Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında bir görüşme ayarlamak üzere çalışıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

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