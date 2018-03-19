Türk şehitleri Budapeşte’de askeri törenle anıldı

Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

Budapeşte’nin 10. bölgesinde bulunan Birinci Dünya Savaşı Galiçya Cephesi Türk Şehitliği’ndeki askeri törene; Budapeşte Büyükelçisi Ahmet Akif Oktay, Azerbaycan Büyükelçisi Vilayat Guliyev, KKTC Budapeşte Temsilcisi Büyükelçi Selda Çimen, Askeri Ataşe Albay Engin Erikli, Macaristan Savunma Bakanlığı, Macaristan Dışişleri Bakanlığı, Macaristan Genelkurmay Başkanlığı’nın üst düzey yetkilileri katıldı.

Öte yandan, Türk-Macar Ticaret Odası Başkanı Suat Karakuş, THY Macaristan Genel Müdürü Akın Çarkçı, TİKA Macaristan Koordinatörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Budapeşte’de görev yapan yabancı askeri ataşeler, Türk iş adamları ve öğrencilerden oluşan kalabalık bir grup da törende hazır bulundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı ile Macar milli marşının dinlenmesinin ardından konuşma yapan Büyükelçi Oktay, "103 yıl önce 1’inci Dünya Savaşı’nın en kritik cephelerinden biri olan Çanakkale’de on binlerce Türk askeri vatan savunması uğruna canını feda etmiştir" diye konuştu. Türk kuvvetlerinin zaferiyle sonuçlanan Çanakkale deniz savaşlarının tarihin dönüm noktalarından biri olduğunu söyleyen Büyükelçi Oktay, "Bu zafer ve Çanakkale kara savaşlarında Gazi Mustafa Kemal’in önderliğinde kazanılan başarılar Türk milletinin bağımsızlığını ve vatanını korumaya ne kadar kararlı olduğunu tüm dünyaya göstermiştir. Efsanevi Çanakkale savunması Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden yolda çok önemli mihenk taşı olmuştur. 1’inci Dünya Savaşı’nın en önemli cephelerinden Galiçya’da 1916 ve 1917 yıllarında yapılan muharebelerde binlerce Türk askeri şehadet mertebesine ulaşmıştır. O kahramanlardan 480’i bugün o zaman ve şimdi müttefikimiz olan dost Macaristan topraklarında huzur içinde yatmaktalar" diye konuştu.

Büyükelçi Oktay, Çanakkale’de, Avrupa, Afrika ve Asya’da daha pek çok ülkenin topraklarındaki Türk şehitlerini minnetle andıklarını, hatıraları önünde saygıyla eğildiklerini, ruhlarının şad, mekanlarının cennet olmasını dilediklerini söyleyerek sözlerini tamamladı.

Daha sonra Dinişleri Ataşesi Hüseyin Ersoy şehitler için Kur’an-ı Kerim okudu ve dua ettirdi. Ardından çelenk koyma merasimine geçildi. İlk olarak Büyükelçi Oktay, ardından ise KKTC Budapeşte Temsilcisi Büyükelçi Selda Çimen, son olarak ise Azerbaycan Büyükelçisi Guliyev anıta çelenk koydu. Topluca çekilen fotoğrafın ardından tören sona erdi.