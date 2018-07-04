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"Türk Silahlı Kuvvetleri barış demektir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 19:23 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzzetbegovic ile bir araya geldi, EUFOR bünyesinde Bosna Hersek'te görev yapan Türk Temsil Heyeti Başkanlığını ziyaret etti - Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli: - "Türk Silahlı Kuvvetleri barış demektir, bayrağımız barışı ve istikrarı simgeliyor" - "Sadece burada değil Katar'dan Somali'den dünyanın birçok bölgesinde aynı amaç ve görev hassasiyetiyle TSK görevlerini ifa ediyor. Özellikle Bosna Hersekli kardeşlerimizin bu topraklarda huzur, barış içinde yaşaması için bu misyonumuzu devam ettireceğiz ve onlara destek olmaya devam edeceğiz"

SARAYBOSNA (AA) - Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, "Türk Silahlı Kuvvetleri barış demektir, bayrağımız barışı ve istikrarı simgeliyor." dedi.

Bakan Canikli, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Saraybosna'da Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzzetbegovic ile bir araya geldi.

Bakan Canikli, Cumhurbaşkanlığı binasındaki kabulün ardından Butmir Kamp'taki Avrupa Gücü (EUFOR) Komutanlığına gitti.
Burada ilk olarak UEFOR Komutanı Tümgeneral Martin Dorfer ile görüşen Bakan Canikli ardından EUFOR bünyesinde Bosna Hersek'te görev yapan Türk Temsil Heyeti Başkanlığını ziyaret etti.

Çalışmalara ilişkin brifing alan Bakan Canikli, ardından askerlerle bir araya geldi.
Mehmetçiğe hitabına Türk milletinin selamını ileterek başlayan Bakan Canikli, Bosna Hersek'teki askerlerin vatan topraklarından uzakta Türk bayrağını gurur ve şerefle taşıdığını, temsil ettiğini belirtti.

"Bu topraklarda Bosna Hersekli kardeşlerimizin huzur, barış içinde yaşaması için elinizden gelen bütün gayreti gösteriyor, desteği sağlıyorsunuz" diyen Bakan Canikli, yaşanan acıların tekrarlanmamasının önemini vurguladı.

Türk askerinin bu topraklarda bulunmasının temel amacının barış olduğunu dile getiren Bakan Canikli, şunları kaydetti:

"Bu görev bize tarihimizden devraldığımız mirasın bir gereğidir. Onu en iyi şekilde şanla şerefle hayata geçirmek durumundayız. Milletlerin tarihinden kopması kesinlikle söz konusu değildir. Bu gerçek ışığı altında yapılması gereken tarihimizin bize yüklediği görev ve misyonu en iyi şekilde yerine getirmektir.

Türk Silahlı Kuvvetleri demek barış demektir. Bayrağımız barışı ve istikrarı simgeliyor ve sizler onu temsil ediyorsunuz. Sadece burada değil Katar'dan Somali'den dünyanın birçok bölgesinde aynı amaç ve görev hassasiyetiyle TSK görevlerini ifa ediyor. Özellikle Bosna Hersekli kardeşlerimizin bu topraklarda huzur, barış içinde yaşaması için bu misyonumuzu devam ettireceğiz ve onlara destek olmaya devam edeceğiz."

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Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli Türk Silahlı Kuvvetleri

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