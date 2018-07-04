"Türk Silahlı Kuvvetleri barış demektir"

Çalışmalara ilişkin brifing alan Bakan Canikli, ardından askerlerle bir araya geldi. Mehmetçiğe hitabına Türk milletinin selamını ileterek başlayan Bakan Canikli, Bosna Hersek'teki askerlerin vatan topraklarından uzakta Türk bayrağını gurur ve şerefle taşıdığını, temsil ettiğini belirtti.

Bakan Canikli, Cumhurbaşkanlığı binasındaki kabulün ardından Butmir Kamp'taki Avrupa Gücü (EUFOR) Komutanlığına gitti. Burada ilk olarak UEFOR Komutanı Tümgeneral Martin Dorfer ile görüşen Bakan Canikli ardından EUFOR bünyesinde Bosna Hersek'te görev yapan Türk Temsil Heyeti Başkanlığını ziyaret etti.

Türk askerinin bu topraklarda bulunmasının temel amacının barış olduğunu dile getiren Bakan Canikli, şunları kaydetti:

"Bu görev bize tarihimizden devraldığımız mirasın bir gereğidir. Onu en iyi şekilde şanla şerefle hayata geçirmek durumundayız. Milletlerin tarihinden kopması kesinlikle söz konusu değildir. Bu gerçek ışığı altında yapılması gereken tarihimizin bize yüklediği görev ve misyonu en iyi şekilde yerine getirmektir.

Türk Silahlı Kuvvetleri demek barış demektir. Bayrağımız barışı ve istikrarı simgeliyor ve sizler onu temsil ediyorsunuz. Sadece burada değil Katar'dan Somali'den dünyanın birçok bölgesinde aynı amaç ve görev hassasiyetiyle TSK görevlerini ifa ediyor. Özellikle Bosna Hersekli kardeşlerimizin bu topraklarda huzur, barış içinde yaşaması için bu misyonumuzu devam ettireceğiz ve onlara destek olmaya devam edeceğiz."

