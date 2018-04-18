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Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Irak’ın Zap bölgesine yönelik 18 Nisan 2018 tarihinde düzenlenen hava harekatı neticesinde, teröristler tarafından barınak ve sığınak olarak kullanılan 3 hedefin imha edildiğini ve silahlı 5 teröristin etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 08:37 | Son Güncelleme

IHAAW083140-GEN/18-04-2018 - Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Irak’ın Zap bölgesine yönelik 18 Nisan 2018 tarihinde düzenlenen hava harekatı neticesinde, teröristler tarafından barınak ve sığınak olarak kullanılan 3 hedefin imha edildiğini ve silahlı 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. 18.04.2018 08:31:40 TSI NNNN

IHAAW083140-GEN/18-04-2018

- Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Irak’ın Zap bölgesine yönelik 18 Nisan 2018 tarihinde düzenlenen hava harekatı neticesinde, teröristler tarafından barınak ve sığınak olarak kullanılan 3 hedefin imha edildiğini ve silahlı 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

18.04.2018 08:31:40 TSI
NNNN

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