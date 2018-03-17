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Türk Silahlı Kuvvetlerince 10-16 Mart'ta Diyarbakır, Tunceli, Şırnak ile Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyonlarda 27 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2018 15:40 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetlerince 10-16 Mart'ta Diyarbakır, Tunceli, Şırnak ile Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyonlarda 27 terörist etkisiz hale getirildi

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